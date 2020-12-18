مواعيد مباريات الجمعة 18-12-2020 والقنوات الناقلة – الأهلي أمام المحلة ومنتخب الشباب

الجمعة، 18 ديسمبر 2020 - 10:50

كتب : FilGoal

عمرو السولية - الأهلي - المقاصة

يلتقي الأهلي مع غزل المحلة في الدوري، فيما يفترض أن يلعب منتخب مصر للشباب مع تونس، تلك هي أبرز مباريات اليوم.

يقدم لكم FilGoal.com مواعيد مباريات اليوم الجمعة، والموافق 18 ديسمبر 2020، والقنوات الناقلة.

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الدوري المصري

يبدأ اليوم في الثانية والنصف ظهرا. مصر للمقاصة يواجه إنبي عبر قناة أون تايم سبورتس.

وفي الخامسة مساء، يلعب الاتحاد السكندري مع سموحة في دربي الإسكندرية عبر قناة أون تايم سبورتس 2.

غزل المحلة يستضيف الأهلي في السابعة والنصف مساء عبر قناة أون تايم سبورتس 2.

الدوري الإسباني

أتليتك بلباو يواجه ويسكا الساعة العاشرة مساء عبر قناة بي إن سبورتس 3.

وفي ألمانيا، يحل بوروسيا دورتموند ضيفا على يونيون برلين الساعة التاسعة والنصف مساء.

دورة اتحاد شمال إفريقيا

ويٌفترض أن يلتقي منتخب مصر تحت 20 سنة مع منتخب تونس الساعة الثالثة مساء في بطولة شمال إفريقيا. المباراة لم يتحدد مصيرها بعد وإن كانت ستلعب أو لا.

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