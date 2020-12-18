خبر في الجول – خطوة جديدة من منتخب الشباب أملا في خوض مباراة تونس

أجرى منتخب مصر للشباب تحت 20 سنة مسحة جديدة، أملا في جمع العدد المناسب لخوض مباراة تونس.

وحسبما علم FilGoal.com فإن منتخب الشباب يشك في صحة نتيجة مسحة أحد اللاعبين المصابين بفيروس كورونا، لذلك فقد أجرى اللاعبون مسحة جديدة، وستظهر نتيجتها خلال سويعات قليلة.

وإذا جاءت مسحة هذا اللاعب سلبية، فسيكون المنتخب قد جمع 15 لاعبا، وبالتالي سيستطيع خوض مباراة تونس حسب لائحة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

المسحة التي خضع لها منتخب مصر للشباب قبل ثلاثة أيام لمباراة ليبيا، أظهرت وجود 16 حالة مصابة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى ربيع ياسين مدرب الفريق.

على ضوء هذا الحدث، تم اعتبار المنتخب المصري مٌنسحبا أمام ليبيا في الجولة الأولى من بطولة شمال إفريقيا تحت 20 سنة، والمؤهلة لكأس الأمم الإفريقية للشباب 2021 بموريتانيا.

لائحة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" للبطولات المجمعة لموسم 2020/2021 تقول بأن الحد الأنى لأي فريق لخوض مباراة هو 15 لاعبا، بينهم حارس مرمى، وهذا ما لم يتوفر في صفوف منتخب مصر.

هنا قرر منتخب الشباب استدعاء لاعبين من مصر لإكمال العدد، وخوض باقي مباريات البطولة أملا في التأهل.

اللاعبان الجديدان، وهما مصطفى "ميسي" لاعب سيراميكا كليوباترا، وأحمد حسام لاعب الجونة، وصلا إلى تونس صباح اليوم الخميس رفقة بعثة صغيرة تضم أيضا محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر الأول، ومحمد محمود أخصائي العلاج الطبيعي، للإشراف على علاج المصابين.

لكن الأنباء السعيدة توقفت هنا، وذلك بعدما أعلن وليد ماهر المتحدث باسم منتخب الشباب، ظهور نتيجة المسحة الجديدة والخاصة بمباراة تونس، والتي أظهرت إيجابية عينة لاعبين جديدين من القوام المتواجد في تونس من الأساس، ليعود الوضع كما كان ويصبح العدد الجاهز للقاء هو 14 لاعبا فقط، ما يمنع إقامة مباراة الغد.