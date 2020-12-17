تعرّف على ترتيب صلاح في جائزة الأفضل.. تفوق على مبابي ونيمار وراموس

احتل محمد صلاح لاعب ليفربول، المركز السادس في قائمة أفضل لاعبي العالم "ذا بيست" التي أعلن عنها الاتحاد الدولي "فيفا".

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

وتوج روبيرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ بالجائزة متفوقا على كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس، وليونيل ميسي قائد برشلونة.

وحصل صلاح سادسا بعد أن حصد 25 نقطة، ليتفوق على كيليان مبابي ونيمار وسيرخيو راموس.

وجاءت القامة كاملةً كالآتي:

ليفاندوفسكي (52 نقطة)

رونالدو (38 نقطة)

ميسي (35 نقطة)

ساديو ماني (29 نقطة)

كيفن دي بروين (26 نقطة)

صلاح (25 نقطة)

مبابي (19 نقطة)

تياجو ألكانتارا (17 نقطة)

نيمار (16 نقطة)

فيرجيل فان دايك (13 نقطة)

سيرخيو راموس (7 نقاط)

وكما كان متوقعا، فقد وقع اختيار حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر، وعبد الله السعيد قائد الفراعنة، على محمد صلاح كاختيار أول.

يمكنك متابعة اختياراتهما كاملة من هــنــا

لكن كيف كان وضع صلاح في اختيارات قائدة بقية المنتخبات؟

نابي كيتا قائد غينيا ولاعب ليفربول، اختار كالآتي:

ليفاندوفسكي

ماني

صلاح

أمّا فيرجيل فان دايك قائد هولندا ولاعب ليفربول أيضا، فاختار كالآتي:

ماني

صلاح

تياجو ألكانتارا

اسم صلاح ظهر أيضا في اختيارات لوكا مودريتش قائد كرواتيا التي جاءت كالآتي:

ليفاندوفسكي

سيرخيو راموس

صلاح

فيما جاءت اختيارات سيرخيو راموس قائد إسبانيا كالآتي:

ليفاندوفسكي

تياجو ألكانتارا

نيمار

إجمالا، وقع التصويت لـ صلاح كخيار أول بواسطة 10 قادة للمنتخبات فقط.

وتكمن أهمية الخيار الأول في أنه يعطي صاحبه 5 نقاط، بينما يحصل صاحب الخيار الثاني على 3 نقاط، وصاحب الخيار الثالث على نقطة وحيدة.

وهؤلاء القادة العشرة هم: