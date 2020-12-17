ساسي يوضح حقيقة دفع 10 ألاف دولار لمنتخب الشباب المصري من جيبه
الخميس، 17 ديسمبر 2020 - 23:22
كتب : FilGoal
أوضح فرجاني ساسي النجم التونسي لنادي الزمالك، حقيقة دفعه لمبلغ 10 ألاف دولار من جيبه الخاص لمنتخب مصر للشباب في تونس.
فرجاني ساسي
النادي : الزمالك
وكتب ساسي عبر حسابه الشخصي على تويتر "أؤكد بأن ما تردد عن قيامي بدفع 10 ألاف دولار من جيبي الخاص لبعثة منتخب الشباب المتواجدة في تونس أمر غير صحيح".
وأضاف "اقتصر دوري على نقل المبلغ، حيث حصلت عليه من مسؤولي المنتخب بمصر، وقام أخي بإيصاله للبعثة في تونس نظرا للحاجة الملحة لسرعة وصول المبلغ".
وأتم "قمت بدوري للتأكيد على حبي لمصر وشعبها".
December 17, 2020
كانت بعض التقارير قد أشارت لدفع ساسي للمبلغ من جيبه إلى بعثة منتخب مصر للشباب في تونس.
ويتواجد منتخب مصر تحت 20 سنة في تونس لخوض غمار بطولة شمال إفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية للشباب في موريتانيا 2021.
كان ساسي حاضرا اليوم بمباراة الزمالك وبيراميدز، والتي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق، ضمن مباريات الجولة الثانية من الدوري.