ساسي يوضح حقيقة دفع 10 ألاف دولار لمنتخب الشباب المصري من جيبه

الخميس، 17 ديسمبر 2020 - 23:22

كتب : FilGoal

لاعبو الزمالك يحتفلون بهدف فرجاني ساسي في الرجاء

أوضح فرجاني ساسي النجم التونسي لنادي الزمالك، حقيقة دفعه لمبلغ 10 ألاف دولار من جيبه الخاص لمنتخب مصر للشباب في تونس.

وكتب ساسي عبر حسابه الشخصي على تويتر "أؤكد بأن ما تردد عن قيامي بدفع 10 ألاف دولار من جيبي الخاص لبعثة منتخب الشباب المتواجدة في تونس أمر غير صحيح".

وأضاف "اقتصر دوري على نقل المبلغ، حيث حصلت عليه من مسؤولي المنتخب بمصر، وقام أخي بإيصاله للبعثة في تونس نظرا للحاجة الملحة لسرعة وصول المبلغ".

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وأتم "قمت بدوري للتأكيد على حبي لمصر وشعبها".

كانت بعض التقارير قد أشارت لدفع ساسي للمبلغ من جيبه إلى بعثة منتخب مصر للشباب في تونس.

ويتواجد منتخب مصر تحت 20 سنة في تونس لخوض غمار بطولة شمال إفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية للشباب في موريتانيا 2021.

كان ساسي حاضرا اليوم بمباراة الزمالك وبيراميدز، والتي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق، ضمن مباريات الجولة الثانية من الدوري.

فرجاني ساسي تونس منتخب مصر
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