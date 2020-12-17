مفاجأة في اختيار مدرب الأرجنتين لأفضل لاعب.. ليس ميسي

الخميس، 17 ديسمبر 2020 - 23:04

كتب : FilGoal

ميسي - الأرجنتين

لم يقع اختيار ليونيل سكالوني المدير الفني لمنتخب الأرجنتين على لاعبه ليونيل ميسي في المركز الأول بتصويته على جائزة أفضل لاعب في العالم "ذا بيست" عن عام 2020.

ليونيل ميسي

النادي : برشلونة

الأرجنتين

ميسي حل ثالثا في صراع الجائزة خلف البولندي روبيرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ، والبرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس.

وكشف سجل المصوتين الذي نشره فيفا، عن تصويت سكالوني للسنغالي ساديو ماني لاعب ليفربول، ومن خلفه ميسي، ثم نيمار.

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أمّا اختيار ميسي نفسه بصفته قائدا للأرجنتين، فجاء بالترتيب الآتي: نيمار، ثم كيليان مبابي، ثم روبيرت ليفاندوفسكي.

فيما شهد اختيار كريستيانو رونالدو –قائد البرتغال- لـ ميسي، ولكنه وضعه في المركز الثاني بعد ليفاندوفسكي، وقبل مبابي.

صلاح

وكما كان متوقعا، فقد وقع اختيار حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر، وعبد الله السعيد قائد الفراعنة، على محمد صلاح كاختيار أول.

يمكنك متابعة اختياراتهما كاملة من هــنــا

لكن كيف كان وضع صلاح في اختيارات قائدة بقية المنتخبات؟

نابي كيتا قائد غينيا ولاعب ليفربول، اختار كالآتي:

  • ليفاندوفسكي
  • ماني
  • صلاح

أمّا فيرجيل فان دايك قائد هولندا ولاعب ليفربول أيضا، فاختار كالآتي:

  • ماني
  • صلاح
  • تياجو ألكانتارا

اسم صلاح ظهر أيضا في اختيارات لوكا مودريتش قائد كرواتيا التي جاءت كالآتي:

  • ليفاندوفسكي
  • سيرخيو راموس
  • صلاح

فيما جاءت اختيارات سيرخيو راموس قائد إسبانيا كالآتي:

  • ليفاندوفسكي
  • تياجو ألكانتارا
  • نيمار

إجمالا، وقع التصويت لـ صلاح كخيار أول بواسطة 10 قادة للمنتخبات فقط.

وتكمن أهمية الخيار الأول في أنه يعطي صاحبه 5 نقاط، بينما يحصل صاحب الخيار الثاني على 3 نقاط، وصاحب الخيار الثالث على نقطة وحيدة.

وهؤلاء القادة العشرة هم:

  • عبد الله السعيد (مصر)
  • عامر شفيع (الأردن)
  • فاليري كيتشين (قيرجيزستان)
  • دينامو فريدريكس (ناميبيا)
  • بهارات خاواس (نيبال)
  • سامح مراعبة (فلسطين)
  • حسن الهيدوس (قطر)
  • عمر السومة (سوريا)
  • يوسف المساكني (تونس)
  • دينيس أونيانجو (أوغندا)
ميسي صلاح ذا بيست
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