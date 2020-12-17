إلى من ذهبت أصوات حسام البدري وعبد الله السعيد في جائزة "ذا بيست"

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن قائمة أصوات مدربي وقائدة المنتخبات بشأن اختيار جوائز "ذا بيست" للأفضل في عام 2020.

وصوّت عن منتخب مصر مدربه حسام البدري، وقائده عبد الله السعيد.

وجاءت اختيارات البدري لأفضل لاعب بالترتيب:

محمد صلاح

روبيرت ليفاندوفسكي

ليونيل ميسي

أمّا اختيارات البدري لأفضل مدرب بالترتيب:

يورجن كلوب

هانز فليك

مارسيلو بييلسا

في المقابل، جاءت اختيارات عبد الله السعيد لأفضل لاعب:

محمد صلاح

ليونيل ميسي

كيفن دي بروين

بينما اختار السعيد أفضل مدرب كالآتي:

يورجن كلوب

مارسيلو بييلسا

هانز فليك

ويحصد الاختيار الأول 5 نقاط، والثاني 3 نقاط، والثالث نقطة وحيدة.

وكان ليفاندوفسكي قد حصد جائزة أفضل لاعب متفوقا على كريستيانو رونالدو الذي حل ثانيا، وليونيل ميسي الذي جاء ثالثا.

فيما فاز يورجن كلوب بجائزة أفضل مدرب، متفوقا على مواطنه فليك، والأرجنتيني بييلسا.