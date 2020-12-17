إلى من ذهبت أصوات حسام البدري وعبد الله السعيد في جائزة "ذا بيست"

الخميس، 17 ديسمبر 2020 - 22:28

كتب : FilGoal

محمد صلاح - عبد اله السعيد - مصر

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن قائمة أصوات مدربي وقائدة المنتخبات بشأن اختيار جوائز "ذا بيست" للأفضل في عام 2020.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

عبد الله السعيد

النادي : بيراميدز

مصر

وصوّت عن منتخب مصر مدربه حسام البدري، وقائده عبد الله السعيد.

وجاءت اختيارات البدري لأفضل لاعب بالترتيب:

أخبار متعلقة
ليفاندوفسكي يقهر رونالدو وميسي ويتربع على عرش لاعبي العالم في غياب صلاح.. ميسي ورونالدو يتصدران تشكيل العام من فيفا كلوب المدرب الأفضل في العالم للعام الثاني على التوالي أبرزهم سون ونوير ونجمة إنجلترا.. تعرّف على كل الفائزين بجوائز "ذا بيست 2020"
  • محمد صلاح
  • روبيرت ليفاندوفسكي
  • ليونيل ميسي

أمّا اختيارات البدري لأفضل مدرب بالترتيب:

  • يورجن كلوب
  • هانز فليك
  • مارسيلو بييلسا

في المقابل، جاءت اختيارات عبد الله السعيد لأفضل لاعب:

  • محمد صلاح
  • ليونيل ميسي
  • كيفن دي بروين

بينما اختار السعيد أفضل مدرب كالآتي:

  • يورجن كلوب
  • مارسيلو بييلسا
  • هانز فليك

ويحصد الاختيار الأول 5 نقاط، والثاني 3 نقاط، والثالث نقطة وحيدة.

وكان ليفاندوفسكي قد حصد جائزة أفضل لاعب متفوقا على كريستيانو رونالدو الذي حل ثانيا، وليونيل ميسي الذي جاء ثالثا.

فيما فاز يورجن كلوب بجائزة أفضل مدرب، متفوقا على مواطنه فليك، والأرجنتيني بييلسا.

محمد صلاح منتخب مصر حسام البدري عبد الله السعيد
نرشح لكم
أخر الأخبار
تعرّف على ترتيب صلاح في جائزة الأفضل.. تفوق على مبابي ونيمار وراموس 49 ثاتيه | المحترفون
بمشاركة المحمدي.. أستون فيلا يتعادل أمام بيرنلي 6 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مؤتمر مدرب بيراميدز: السعيد تحامل على نفسه أمام الزمالك.. وكنا نستحق الأفضل 8 دقيقة | مصر
ساسي يوضح حقيقة دفع 10 ألاف دولار لمنتخب الشباب المصري من جيبه 11 دقيقة | منتخب مصر
مفاجأة في اختيار مدرب الأرجنتين لأفضل لاعب.. ليس ميسي 29 دقيقة | أوروبا
رئيس الاتحاد التونسي يتحدث لـ في الجول عن مصير منتخب الشباب.. ومحاولات أبو ريدة لإقامة لقاء الغد 54 دقيقة | منتخب مصر
هاني سعيد يفتح النار بسبب هدف تراوري الملغي ضد الزمالك: لماذا نحاول قتل الطموح ساعة | مصر
إلى من ذهبت أصوات حسام البدري وعبد الله السعيد في جائزة "ذا بيست" ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 طرد رمضان صبحي.. ويغيب أمام الزمالك 2 قرعة الأبطال - برشلونة يتحدى باريس.. أتليتكو ضد تشيلسي.. وبايرن أمام لاتسيو 3 فيفا يعلن القوائم النهائية للمرشحين لجوائز الأفضل في 2020.. خروج صلاح 4 اتحاد الكرة يعلن عقوبة رمضان صبحي وعلي ماهر
قد ينال إعجابك