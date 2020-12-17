حازم إمام: كفى شائعات حول الفريق.. نتعاقد مع الزمالك وليس الأشخاص

الخميس، 17 ديسمبر 2020 - 22:09

كتب : FilGoal

حازم إمام - الزمالك - بيراميدز

وجه حازم إمام قائد نادي الزمالك رسالة لجاهير النادي بعدم الانتباه للشائعات المتناثرة حول الفريق.

وتحدث حازم إمام عبر قناة الزمالك عقب لقاء فريقه مع بيراميد.

قائد الزمالك أبدى رضاه عن التعادل، فيما شدد على ضرورة عدم الانتباه للشائعات.

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وقال حازم إمام لقناة الزمالك: "واجهنا فريقا قويا بإمكانيات كبيرة ولاعبين أقوياء. تعرضنا للضغط في بداية المباراة لكننا عدنا سريعا وكان يمكننا تحقيق الفوز بكرة أوناجم".

وأضاف "في تلك المباريات من المهم عدم الخسارة إذا لم تستطع الفوز.

قائد الزمالك أتبع "بعض الفرق لا تستطيع العودة إذا استقبلت هدفا، والجميع رأى الهدف الذي سكن شباكنا من دربكة، لكننا نستطيع العودة أمام أي فريق وشاهدتم هدفنا من لعب مفتوح وكرة جميلة نستمر في لعبها مهما كانت النتيجة".

وواصل "طوينا الآن صفحة مباراة بيراميدز، وسيكون تركيزنا على المباراة التالية مباشرة".

حازم إمام رد على سؤال حول جاهزية يوسف إبراهيم أوباما، فقال "أوباما عاد للتدرب قبل ثلاثة أيام فقط ولذلك لم يكن جاهزا بشكل كامل للمباراة. وأعتقد لذلك رفض باتشيكو المجاذفة به، خاصة مع امتلاكنا العديد من اللاعبين في هذا المركز".

واختتم قائد الزمالك حديثه برسالة لجماهير الزمالك، فقال "شائعات كثيرة تتردد حول الزمالك مؤخرا. إدارة رحلت وأخرى جاءت. نحن نتعاقد مع نادي الزمالك وليس مع أشخاص".

وأتم "الناس ملتزمة معنا، وما يقال عن رغبة الأجانب في الرحيل خاطئ تماما. أنا أعيش معهم وأؤكد لكم حبهم للنادي ورغبتهم في البقاء".

كان الزمالك قد تعادل مع بيراميدز بهدف لكل فريق، ضمن مباريات الجولة الثانية من الدوري المصري.

في الدوري الزمالك بيراميدز
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