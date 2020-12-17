كلوب المدرب الأفضل في العالم للعام الثاني على التوالي

الخميس، 17 ديسمبر 2020 - 21:32

كتب : FilGoal

يورجن كلوب

فاز الألماني يورجن كلوب المدير الفني لـ ليفربول، بجائزة الاتحاد الدولي "ذا بيست" كأفضل مدرب في العالم عن عام 2020.

وتفوّق كلوب على مواطنه هانز فليك المدير الفني لـ بايرن ميونيخ المتوج بخمسة ألقاب في 2020.

كما تفوق على الأرجنيتني مارسيلو بييلسا المدير الفني لـ ليدز يونايتد الذي قاد الفريق للعودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

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وتمكن كلوب من حصد الجائزة بعد قيادته ليفربول للفوز بالدوري الإنجليزي بعد غياب دام 30 عاما عن منصة التتويج.

واحتفظ كلوب بالجائزة التي حصدها العام الماضي -2019- متفوقا وقتها على بيب جوارديولا وماوريسيو بوكيتينو.

ويعد كلوب أول مدرب في تاريخ الجائزة يحصدها مرتين.

يورجن كلوب ذا بيست
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