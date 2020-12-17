كلوب المدرب الأفضل في العالم للعام الثاني على التوالي

فاز الألماني يورجن كلوب المدير الفني لـ ليفربول، بجائزة الاتحاد الدولي "ذا بيست" كأفضل مدرب في العالم عن عام 2020.

وتفوّق كلوب على مواطنه هانز فليك المدير الفني لـ بايرن ميونيخ المتوج بخمسة ألقاب في 2020.

كما تفوق على الأرجنيتني مارسيلو بييلسا المدير الفني لـ ليدز يونايتد الذي قاد الفريق للعودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

🏆🏆 It's back-to-back crowns for Jurgen Klopp! Congratulations to the @LFC boss on becoming the first to win #TheBest FIFA Men's Coach twice 🔴#FIFAFootballAwards pic.twitter.com/VfsfVdwDqf — FIFA.com (@FIFAcom) December 17, 2020

وتمكن كلوب من حصد الجائزة بعد قيادته ليفربول للفوز بالدوري الإنجليزي بعد غياب دام 30 عاما عن منصة التتويج.

واحتفظ كلوب بالجائزة التي حصدها العام الماضي -2019- متفوقا وقتها على بيب جوارديولا وماوريسيو بوكيتينو.

ويعد كلوب أول مدرب في تاريخ الجائزة يحصدها مرتين.