أبرزهم سون ونوير ونجمة إنجلترا.. تعرّف على كل الفائزين بجوائز "ذا بيست 2020"

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن كل الفائزين بجوائز "ذا بيست" الأفضل في 2020.

أفضل حارسة مرمى

الفرنسية سارة بوهادي حارسة مرمى أوليمبيك ليون ذات الأصول الجزائرية حصدت الجائزة، متفوقة على التشيلية كريستياني إندلر حارسة باريس سان جيرمان، والأمريكية أليسا نايهر حارسة تشيكاجو ريد ستارز.

أفضل حارس مرمى

الألماني مانويل نوير بطل الخماسية مع بايرن ميونيخ حصد الجائزة على حساب البرازيلي أليسون بيكر حارس ليفربول، والسلوفيني يان أوبلاك حارس أتليتكو مدريد.

جائزة بوشكاش

توج الكوري الجنوبي سون هيونج مين لاعب توتنام هوتسبير بجائزة بوشكاش عن أفضل هدف في العام، بعد رائعته في شباك وست هام يونايتد.

وتفوق هدف سون على هدف لويس سواريز بقميص برشلونة في شباك مايوركا، وهدف جورجيان دي أراسكيتا بقميص فلامنجو في شباك كيارا.

أفضل مدرب عن فئة السيدات

فازت الهولندية سارينا فيجمان مدربة منتخب هولندا بالجائزة، متفوقة على الإنجليزي إيما هايز مدربة تشيلسي، والفرنسي جان لوك فازور مدرب ليون.

أفضل مدرب عن فئة الرجال

للعام الثاني على التوالي، حصد الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول الجائزة، متفوقا على مواطنه هانز فليك بطل الخماسية مع بايرن ميونيخ، والأرجنتيني مارسيلو بييلسا الذي قاد ليدز يونايتد للعودة للدوري الإنجليزي الممتاز.

جائزة اللعب النظيف

الإيطالي ماتيا أنيسي (17 عاما) لاعب شباب أوسبيداليتي حصد الجائزة بعد أن أنقذ حياة أحد اللاعبين المنافسين خلال إحدى المباريات.

أفضل مشجع

البرازيلي ماريفالدو فرانشيسكو دا سيلفا حصدها عن جدارة، إذ يسير مسافة 60 كيلومترا من أجل حضور مباريات ريسيتي فريقه البرازيلي المفضل، ولم يفوت أي مباراة له منذ 2017.

أفضل لاعبة

حصدت الإنجليزية لوسي برونز اللقب عما قدمته مع ليون قبل انتقالها إلى مانشستر سيتي، وتفوقت على الدنماركية بيرنيلي هاردر لاعبة فولفسبورج وتشيلسي، والفرنسية ويندي رينار لاعبة ليون.

أفضل لاعب في العالم

فاز البولندي روبيرت ليفاندوفسكي بالجائزة الأهم متفوقا على ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، تتويجا للخماسية التي حققها مع فريقه بايرن ميونيخ.

تشكيل العام

جاء التشكيل المثالي لـ 2020 كالآتي: أليسون بيكر – ترينت أليكساندر أرنولد – فيرجيل فان دايك – سيرخيو راموس – ألفونسو ديفيز - يوشوا كيميتش – كيفن دي بروين – تياجو ألكانتارا - ليونيل ميسي – روبيرت ليفاندوفسكي – كريستيانو رونالدو