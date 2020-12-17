تشكيل بيراميدز - 6 تغييرات.. فتحي وعمر جابر وأنتوي أساسيون ضد الزمالك

يظهر أحمد فتحي لأول مرة في تشكيل نادي بيراميدز، وذلك لمواجهة الزمالك.

بيراميدز يواجه الزمالك في موقعة مرتقبة اليوم الخميس في الجولة الثانية من الدوري المصري.

الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لـ بيراميدز أجرى 6 تغييرات على تشكيل فريقه الذي خسر أمام الاتحاد السكندري في الجولة الأولى من الدوري.

طارق طه وعلي جبر وأحمد فتحي في الدفاع بدلا من محمد حمدي وعبد الله بكري وأحمد توفيق.

في الوسط الهجومي يغيب رمضان صبحي بسبب الإيقاف، ليشارك إيريك تراوري بدلا منه، إلى جانب عودة عمر جابر للتشكيل ومشاركته بدلا من محمد فاروق.

ويقود جون أنتوي خط هجوم بيراميدز، بدلا من محمود وادي الذي شارك أمام الاتحاد السكندري.

وفيما يلي تشكيل بيراميدز بالكامل:

حراسة المرمى: شريف إكرامي.

الدفاع: طارق طه – أحمد سامي – علي جبر – أحمد فتحي.

الوسط: نبيل عماد "دونجا" – محمود حمادة.

أمامهما: إيريك تراوري – عبد الله السعيد – عمر جابر

الهجوم: جون أنتوي.

بينما يتواجد على مقاعد البدلاء كل من: مهدي سليمان - أحمد أيمن منصور - أحمد توفيق - محمد فاروق - أحمد الشيخ - إسلام عيسى - محمد فتحي - محمود وادي - دودو الجباس.