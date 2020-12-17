تشكيل بيراميدز - 6 تغييرات.. فتحي وعمر جابر وأنتوي أساسيون ضد الزمالك

الخميس، 17 ديسمبر 2020 - 18:42

كتب : FilGoal

عبد الله السعيد - بيراميدز - الاتحاد السكندري - الصورة من الحساب الرسمي لنادي بيراميدز

يظهر أحمد فتحي لأول مرة في تشكيل نادي بيراميدز، وذلك لمواجهة الزمالك.

بيراميدز يواجه الزمالك في موقعة مرتقبة اليوم الخميس في الجولة الثانية من الدوري المصري.

الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لـ بيراميدز أجرى 6 تغييرات على تشكيل فريقه الذي خسر أمام الاتحاد السكندري في الجولة الأولى من الدوري.

أخبار متعلقة
لماذا تعد مباراة بيراميدز ضد الزمالك محورية أكثر مما يبدو محمد عادل يدير لقاء بيراميدز والزمالك وجريشة على الفيديو.. سجل حافل مع الفريقين أحمد فتحي وتراوري وعمر جابر على رأس قائمة بيراميدز ضد الزمالك قائمة الزمالك – عودة أوباما وروقة وعاشور ضد بيراميدز

طارق طه وعلي جبر وأحمد فتحي في الدفاع بدلا من محمد حمدي وعبد الله بكري وأحمد توفيق.

في الوسط الهجومي يغيب رمضان صبحي بسبب الإيقاف، ليشارك إيريك تراوري بدلا منه، إلى جانب عودة عمر جابر للتشكيل ومشاركته بدلا من محمد فاروق.

ويقود جون أنتوي خط هجوم بيراميدز، بدلا من محمود وادي الذي شارك أمام الاتحاد السكندري.

وفيما يلي تشكيل بيراميدز بالكامل:

حراسة المرمى: شريف إكرامي.

الدفاع: طارق طه – أحمد سامي – علي جبر – أحمد فتحي.

الوسط: نبيل عماد "دونجا" – محمود حمادة.

أمامهما: إيريك تراوري – عبد الله السعيد – عمر جابر

الهجوم: جون أنتوي.

بينما يتواجد على مقاعد البدلاء كل من: مهدي سليمان - أحمد أيمن منصور - أحمد توفيق - محمد فاروق - أحمد الشيخ - إسلام عيسى - محمد فتحي - محمود وادي - دودو الجباس.

في الدوري الزمالك بيراميدز
نرشح لكم
أخر الأخبار
تشكيل بيراميدز - 6 تغييرات.. فتحي وعمر جابر وأنتوي أساسيون ضد الزمالك 10 دقيقة | مصر
تشكيل الزمالك – عودة الونش.. وبنشرفي وأحداد أساسيان أمام بيراميدز 15 دقيقة | الدوري المصري
تقرير برتغالي: براجا يستهدف التعاقد مع مصطفى محمد في يناير 49 دقيقة | ميركاتو
"لإكمال تطوره".. سوبوسلاي ينضم إلى لايبزج الشقيق الأكبر لـ سالزبورج ساعة | الدوري الألماني
ظهور أول لـ أحمد ياسر ريان وبيكهام في قائمة الأهلي .. وغياب طاهر أمام المحلة ساعة | الدوري المصري
جازيل لـ في الجول: سنسافر إلى مصر لمواجهة الزمالك بشكل طبيعي ساعة | دوري أبطال إفريقيا
في الدرجة الثانية – الزرقا يتصدر مجموعة القاهرة ساعة | مصر
كما انفرد في الجول - فيفا يٌعلن استبدال اللجنة الخماسية بـ 3 أعضاء لإدارة اتحاد الكرة ساعة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 طرد رمضان صبحي.. ويغيب أمام الزمالك 2 قرعة الأبطال - برشلونة يتحدى باريس.. أتليتكو ضد تشيلسي.. وبايرن أمام لاتسيو 3 فيفا يعلن القوائم النهائية للمرشحين لجوائز الأفضل في 2020.. خروج صلاح 4 اتحاد الكرة يعلن عقوبة رمضان صبحي وعلي ماهر
قد ينال إعجابك