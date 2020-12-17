تشكيل الزمالك – عودة الونش.. وبنشرفي وأحداد أساسيان أمام بيراميدز

الخميس، 17 ديسمبر 2020 - 18:37

كتب : أحمد شوقي صلاح

محمود علاء - الزمالك - المقاولون العبر

عاد محمود حمدي "الونش" لقيادة دفاع الزمالك أمام بيراميدز، فيما يبدأ حميد أحداد كأساسي بجانب أشرف بنشرقي على حساب شيكابالا.

أعلن جايمي باتشيكو المدرب البرتغالي لنادي الزمالك، تشكيل فريقه لمواجهة بيراميدز بعد قليل.

تشكيل الزمالك شهد عودة الونش كأساسي لأول مرة منذ شفاءه من فيروس كورونا.

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شيكابالا تواجد على مقاعد البدلاء، فيما سيلعب أشرف بنشرقي، وحميد أحداد، وأحمد سيد "زيزو" كثلاثي تحت المهاجم.

شرف بنشرقي عاد للتشكيل الأساسي كذلك بعد المشاركة كبديل في المباراة السابقة أمام المقاولون العرب.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حارس: محمد أبو جبل.

الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" – محمود علاء – حازم إمام.

الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي.

أمامهما: حميد أحداد – أشرف بنشرقي – أحمد سيد "زيزو".

الهجوم: مصطفى محمد.

من جهة أخرى، تواجد أوباما على دكة البدلاء رفقة محمود عبد الرحيم "جنش"، وعمر السعيد ومحمد أشرف "روقا".

وجاءت دكة بدلاء الزمالك كالتالي:

حارس: جنش.

الدفاع: محمد عبد الغني.

الوسط: محمد أشرف "روقا" – يوسف إبراهيم "أوباما" - إسلام جابر –– إمام عاشور – محمد أوناجم – شيكابالا.

الهجوم: عمر السعيد.

ويلتقي الزمالك مع بيراميدز بعد قليل، ضمن مباريات الجولة الثانية من الدوري المصري.

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