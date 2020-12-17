"لإكمال تطوره".. سوبوسلاي ينضم إلى لايبزج الشقيق الأكبر لـ سالزبورج

الخميس، 17 ديسمبر 2020 - 17:48

كتب : FilGoal

دومينيك سوبوسلاي

أعلن نادي لايبزج الألماني عن تعاقده مع دومينيك سوبوسلاي قادما من سالزبورج في سوق الانتقالات الشتوية.

ووقّع لاعب الوسط المجري على عقدٍ يربطه بفريق الجديد حتى صيف 2025.

ومن المقرر أن يرتدي سوبوسلاي الرقم 17 في لايبزج الذي ينضم إليه رسميا في يناير المقبل.

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وصرّح سوبوسلاي عبر الموقع الرسمي لناديه الجديد: "أنا ممتن لإتمام هذا الانتقال. النادي تطور بشكلٍ رائع، إنه الآن أحد أفضل أندية الدوري الألماني، ويؤدي بشكل مميز في دوري أبطال أوروبا".

وأضاف: "إنها خطوة مثالية في مسار تطوري، فأنا قادم للعمل تحت قيادة مدرب رائع لفريق طموح للغاية، وصحيح أنه نادٍ شاب، لكنه يتمتع بخبرة كبيرة وحقق الكثير من النجاحات".

وأتم: "هنا سأواصل تطوري وأريد أن أساعد النادي على مواصلة نجاحاته في 2021".

المجري البالغ 20 عاما خاض 20 مباراة الموسم الجاري سجل 8 أهداف وصنع 10 في جميع المسابقات.

وقاد اللاعب الشاب منتخب بلاده للتأهل ليورو 2020 بعدما سجل هدفا قاتلا في الوقت بدلا من الضائع على حساب إيسلندا.

وامتلك سوبوسلاي شرطا جزائيا في عقده مع سالزبورج يبلغ 25 مليون يورو.

ويطمح لايبزج إلى تقديم موسم أوروبي قوي كما فعل العام الماضي بوصوله إلى المربع الذهبي لدوري الأبطال.

وتأهل لايبزج هذا الموسم ثانيا من المجموعة الحديدية التي ضمت باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد أيضا.

لايبزج دومينيك سوبوسلاي في ألمانيا
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