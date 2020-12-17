"لإكمال تطوره".. سوبوسلاي ينضم إلى لايبزج الشقيق الأكبر لـ سالزبورج

أعلن نادي لايبزج الألماني عن تعاقده مع دومينيك سوبوسلاي قادما من سالزبورج في سوق الانتقالات الشتوية.

ووقّع لاعب الوسط المجري على عقدٍ يربطه بفريق الجديد حتى صيف 2025.

ومن المقرر أن يرتدي سوبوسلاي الرقم 17 في لايبزج الذي ينضم إليه رسميا في يناير المقبل.

#RBLeipzig are delighted to announce the signing of Dominik #Szoboszlai! 🤝 The 20-year-old signs a contract until June 2025 and will wear the number 17 shirt ✍️ pic.twitter.com/tUakiN8zul — RB Leipzig English (@RBLeipzig_EN) December 17, 2020

وصرّح سوبوسلاي عبر الموقع الرسمي لناديه الجديد: "أنا ممتن لإتمام هذا الانتقال. النادي تطور بشكلٍ رائع، إنه الآن أحد أفضل أندية الدوري الألماني، ويؤدي بشكل مميز في دوري أبطال أوروبا".

وأضاف: "إنها خطوة مثالية في مسار تطوري، فأنا قادم للعمل تحت قيادة مدرب رائع لفريق طموح للغاية، وصحيح أنه نادٍ شاب، لكنه يتمتع بخبرة كبيرة وحقق الكثير من النجاحات".

وأتم: "هنا سأواصل تطوري وأريد أن أساعد النادي على مواصلة نجاحاته في 2021".

المجري البالغ 20 عاما خاض 20 مباراة الموسم الجاري سجل 8 أهداف وصنع 10 في جميع المسابقات.

وقاد اللاعب الشاب منتخب بلاده للتأهل ليورو 2020 بعدما سجل هدفا قاتلا في الوقت بدلا من الضائع على حساب إيسلندا.

وامتلك سوبوسلاي شرطا جزائيا في عقده مع سالزبورج يبلغ 25 مليون يورو.

ويطمح لايبزج إلى تقديم موسم أوروبي قوي كما فعل العام الماضي بوصوله إلى المربع الذهبي لدوري الأبطال.

وتأهل لايبزج هذا الموسم ثانيا من المجموعة الحديدية التي ضمت باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد أيضا.