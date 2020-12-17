ظهور أول لـ أحمد ياسر ريان وبيكهام في قائمة الأهلي .. وغياب طاهر أمام المحلة

الخميس، 17 ديسمبر 2020 - 17:35

كتب : حسام نور الدين

مصر الأولمبي - البرازيل الأولمبي

ظهر أحمد ياسر ريان وأحمد رمضان "بيكهام" للمرة الأولى في قائمة الأهلي هذا الموسم، وذلك استعدادا لمواجهة غزل المحلة.

الأهلي يواجه غزل المحلة في السابعة والنصف مساء يوم الجمعة في الجولة الثانية من الدوري المصري.

بيتسو موسيماني المدير الفني لـ الأهلي، الذي سيغيب عن التواجد في اللقاء بسبب إصابته بفيروس كورونا، استقر على ضم 21 لاعبا في قائمة المارد الأحمر.

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قائمة الأهلي شهدت تواجد بيكهام وأحمد ياسر ريان، مع استمرار ظهور صلاح محسن ومحمد شريف وبدر بانون.

ويغيب طاهر محمد طاهر عن قائمة الأهلي بسبب "معاناته من نزلة برد وكذلك ارتفاع درجة حرارته بسبب حقنة التطعيم التي حصل عليها اللاعبين أمس قبل السفر إلى النيجر"، حسبما أشار النادي.

وفيما يلي قائمة الأهلي بالكامل أمام غزل المحلة:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - علي لطفي - مصطفى شوبير.

الدفاع: أحمد رمضان "بيكهام" - محمود وحيد - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - بدر بانون - علي معلول - محمد هاني.

الوسط: حمدي فتحي - أليو ديانج - عمرو السولية - محمد مجدي "أفشة" - أكرم توفيق - محمود عبد المنعم "كهربا" - جيرالدو.

الهجوم: أحمد ياسر ريان - صلاح محسن - محمد شريف

في الدوري الأهلي غزل المحلة
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