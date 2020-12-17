في الدرجة الثانية – الزرقا يتصدر مجموعة القاهرة

الخميس، 17 ديسمبر 2020 - 17:28

كتب : رضا السنباطي

الزرقا

سيطر التعادل 0-0 على مباراة طنطا وبتروجيت ضمن منافسات الجولة الرابعة لمجموعة القاهرة في دوري الدرجة الثانية.

ليحصد طنطا نقطته الثانية من 3 مباريات خاضها ويتواجد في المركز 14، فيما رفع بتروجت رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثالث.

وفاز الزرزقا على القناة بهدف دون رد من توقيع وليد بدران، ليرفع الزرقا رصيده إلى 7 نقاط في الصدارة، ويتجمّد رصيد القناة عند 5 نقاط في المركز السابع.

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وفاز سرس الليان على مضيفه النصر بهدف دون رد من توقيع محمد خيري، فيما أهدر أحمد حسين ركلة جزاء لأصحاب الأرض، ليرفع سرس الليان رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثاني، ويتجمّد رصيد النصر عند 5 نقاط في المركز الثامن.

كما حقق الداخلية فوزه الأول بانتصاره مضيفه النجوم بهدفين مقابل هدف واحد، ليرفع رصيده إلى 5 نقاط في المركز التاسع، ويتجمّد رصيد النجوم عند نقطة وحيدة في المركز 15 –قبل الأخير-.

كما حقق منتخب السويس فوزه الأول في الموسم بتخطيه السكة الحديد بهدفين دون رد من توقيع نور العريان وأحمد الجندي، ليصل إلى النقطة السادسة في المركز الرابع، ويتجمّد رصيد السكة الحديد عند 3 نقاط في المركز 13.

كما فاز بورتو السويس على ضيفه جمهورية شبين بهدف دون رد، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط في المركز السادس، ويتجمّد رصيد جمهورية شبين عند نقطة يتيمة في المركز 16 –الأخير-.

وتعادل الترسانة أمام ضيفه المريخ بهدفٍ لكل طرف، تقدّم محمود أجوجو للفريق البورسعيدي، قبل أن يتعادل أحمد العش للترسانة من ركلة جزاء.

ليرفع الترسانة رصيده إلى 6 نقاط في المركز الخامس، ويرفع المريخ رصيده إلى 5 نقاط في المركز 11.

لتتبقى مباراة وحيدة في الجولة الرابعة بمجموعة القاهرة، بين كوكاكولا وزد، وتقام يوم السبت المقبل.

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