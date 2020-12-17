ربيع ياسين يتواصل مع لاعبي منتخب الشباب عبر الفيديو لمحاضرة مواجهة تونس

يتواصل ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب الشباب مع لاعبيه عبر الفيديو من أجل إلقاء محاضرة ما قبل مواجهة تونس.

ويلعب منتخب الشباب في تصفيات شمال إفريقيا المؤهلة لأمم إفريقيا.

ويواجه منتخب الشباب فريق تونس غدا الجمعة ضمن مباريات الجولة الثانية من التصفيات.

وكان كاف قد اعتبر منتخب مصر مهزوما في المباراة الافتتاحية أمام ليبيا بسبب عدم اكتمال قائمة الفريق.

ويغيب عن المنتخب 14 لاعبا مصابا بفيروس كورونا بجانب ربيع ياسين المدير الفني.

وعلم FilGoal.com أن ربيع ياسين سيتم التواصل معه عن طريق الفيديو بينه وبين الجهاز المساعد لإلقاء المحاضرة الأخيرة على اللاعبين.

ومن المقرر أن يختار ربيع ياسين تشكيل الفريق في مباراة غدا الجمعة أمام تونس.