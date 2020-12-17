ليفاندوفسكي: علينا أن نبدأ المباريات بتركيز وليس عندما تهتز شباكنا

الخميس، 17 ديسمبر 2020 - 16:33

كتب : FilGoal

روبرت ليفاندوفسكي مع بايرن ميونيخ ضد سالزبورج

حث روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ فريقه على ضرورة التركيز مع بداية أي مباراة وليس عندما تهتز شباك الفريق.

وواصل بايرن ميونيخ مطاردة باير ليفركوزن على صدارة الدوري الألماني بعدما قلب تأخره لفوز على فولفسبورج 2-1 في الجولة الـ 12.

وقال ليفاندوفسكي في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "أنا سعيد لأنني سجلت هدفين ولأننا حصلنا على 3 نقاط".

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وأضاف "لم نلعب كرة القدم المثالية في الشوط الأول، لكن كان لدينا المزيد من الاتساق في الشوط الثاني".

وتابع "لعب فولفسبورج بشكل جيد للغاية. الأمور لم تكن سهلة في الفترة الأخيرة. لدينا الآن مباراة أخرى ثم استراحة قصيرة".

وأكمل "هناك أيضًا الكثير من الأمور في أذهاننا، لذلك يتعين علينا التركيز مرة أخرى في المباراة المقبلة، بغض النظر عن مدى جودة باير ليفركوزن في الوقت الحالي".

وأتم "يجب أن نظهر جودتنا ونحاول الفوز بالمباراة المقبلة. يجب أن نكون مستيقظين منذ البداية وليس فقط عندما نستقبل الهدف الأول".

بايرن تأخر بشكل مبكر في اللقاء عن طريق ماكسميليان فيليب في الدقيقة الخامسة من عمر اللقاء.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدلا من الضائع سجل روبرت ليفاندوفسكي هدف التعادل لينتهي الشوط الأول على إثرها، وبعد 5 دقائق من انطلاق الشوط الثاني سجل البولندي ثاني أهدافه وهدف الفوز، ليصل لهدفه رقم 251 في الدوري الألماني.

وكاد بارتوش بايليك أن يخطف نقطة التعادل في الدقيقة 85 لكن براعة مانويل نوير حالت دون ذلك.

فوز رفع رصيد البافاري إلى 27 نقطة في المركز الثاني خلف باير ليفركوزن الذي تفوق برباعية على كولن دون مقابل.

بينما توقف رصيد فولفسبورج عند 21 نقطة تكبّد بها الخسارة الأولى الموسم الجاري محليا.

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