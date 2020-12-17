لا فوز للجولة الثانية على التوالي.. بواليا يخطف التعادل للجونة أمام المصري

الخميس، 17 ديسمبر 2020 - 16:32

كتب : FilGoal

لاعبو الجونة يحتفلون بهدف والتر بواليا في الزمالك

فشل فريقا الجونة والمصري في كتابة الفوز الأول في الموسم الجديد من مسابقة الدوري بتعادل في الجولة الثانية.

وخطف والتر بواليا التعادل لفريق الجونة أمام المصري بهدف لكل منهما.

وبدأ اللقاء سريعا من الجانبين إذ كاد أن يسجل المصري في الثانية 16 لكن أهدر أحمد جمعة فرصة التسجيل المبكر وتصدى للكرة أحمد عادل عبد المنعم.

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وقبل أن تكتمل الدقيقة الأولى رد الجونة بهجمة مرتدة في الثانية 50 ولكن سددها عموري سهلة في يد أحمد مسعود.

واستمرت المباراة في سرعتها لكن دون فاعلية حقيقية على المرميين، باستثناء فرصة خطرة للجونة في الدقيقة 39 لكن تألق أحمد مسعود أمام تسديدة كريم الطيب.

ومع انطلاق الشوط الثاني ومن أول هجمة نجح أحمد رفعت في تسجيل الهدف الأول للمصري بالدقيقة 46 بعد تمريرة رائعة من محمد عنتر.

وسدد أحمد رفعت الكرة تسديدة أرضية على يسار أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى الجونة معلنا عن افتتاح التسجيل.

ومنذ هدف رفعت، سيطر الجونة على اللقاء بالكامل بحثا عن هدف التعادل.

وكاد إسلام رشدي أن يتعادل بتسديدة قوية لكن جاءت أعلى العارضة بقليل.

وفي الدقيقة 80 نجح والتر بواليا في إدراك التعادل بطريقة رائعة بعدما استلم الكرة لنفسه وسدد قبل أن تسقط على أرض الملعب لترتطم في القائم الأيمن لأحمد مسعود وتسكن الشباك.

وبذلك ارتفع رصيد كل من المصري والجونة إلى نقطتين بعد تعادل كل منهما في أول جولتين من المسابقة.

ويلعب الجونة مباراته المقبلة أمام الإسماعيلي، بينما يلعب المصري ضد أسوان.

الجونة المصري والتر بواليا
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