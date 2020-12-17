مدرب سوسيداد: لعبنا ضد أفضل فريق لـ برشلونة منذ فترة طويلة

أشاد إمانول ألجواسيل المدير الفني لـ ريال سوسيداد بأداء برشلونة عقب المباراة التي خسرها بنتيجة 2-1 في مباراة مقُدمة من الجولة الـ 19.

وقال المدير الفني للفريق الباسكي: "رأينا أفضل فريق لبرشلونة منذ فترة طويلة، المستوى الدفاعي يتحدث عنهم بشكل جيد وتفوقوا في المباراة".

وأضاف "مرت فترة طويلة منذ أن رأيت برشلونة يلعب بحدة، حتى ميسي كان يركض من أجل استعادة الكرة".

وأكمل "ترك المباراة مفتوحة كان من أجل التعادل وهو ما لم نستطع فعله".

وأردف "حظينا بفرص واضحة ضد أفضل فريق لبرشلونة هذا الموسم، لكننا لم نُسكنها الشباك".

وأتم "الشيء الإيجابي هو أننا كنا قادرين على صناعة الفرص ضدهم".

ويعود الفضل لانتصار برشلونة لـ جوردي ألبا الذي سجل وصنع لـ فرانكي دي يونج، إلى جانب تير شتيجن الذي تألق في الشوط الثاني أمام فرص سوسيداد، الذي تقدم أولا عن طريق ويليان جوزيه.

الفريقان دخلا المباراة باختلاف كبير في الترتيب المعتاد على سلم الدوري الإسباني.

سوسيداد كان متصدرا بالتساوي مع ريال مدريد وأتليتكو مدريد، بينما جاء برشلونة في المركز الثامن.

ورغم اختلاف الترتيب، ألا أن العقدة استمرت، فلم ينجح سوسيداد في الخروج بالانتصار أمام برشلونة في الدوري منذ 2016، وقتها فاز على ملعبه 1-0.

في كامب نو، لم يخرج سوسيداد بأي نقطة منذ موسم 1994-95 عندما تعادل 1-1.

ومنذ موسم 94-95 لعب سوسيداد 22 مباراة في الدوري على كامب نو، ولم يتذوق سوى طعم الهزيمة فقط.