فليك: وعدت والدتي بنقاط مباراة فولفسبورج

كشف هانز فليك المدير الفني لبايرن ميونيخ عن وعده لوالدته قبل مواجهة فولفسبورج وهو ما نجح في تنفيذه.

وواصل بايرن ميونيخ مطاردة باير ليفركوزن على صدارة الدوري الألماني بعدما قلب تأخره لفوز على فولفسبورج 2-1 في الجولة الـ 12.

وقال فليك في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "نستحق الفوز. لعبنا ضد فريق لديه جودة عالية. بالنسبة للمشاهد المحايد كانت مباراة ممتعة".

وأضاف "بعد التأخر في النتيجة، قاتلنا في طريق العودة بشكل جيد. كان التعادل قبل انتهاء الشوط إشارة مهمة".

وأكمل "أردنا حقًا الفوز على فولفسبورج. لقد وعدت والدتي، التي يصادف عيد ميلادها يوم المباراة، بثلاث نقاط. لذلك أنا أشعر بالرضا".

وأتم "نريد إنهاء عام 2020 الرائع والناجح للغاية في ليفركوزن بثلاثية إن أمكن".

بايرن تأخر بشكل مبكر في اللقاء عن طريق ماكسميليان فيليب في الدقيقة الخامسة من عمر اللقاء.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدلا من الضائع سجل روبرت ليفاندوفسكي هدف التعادل لينتهي الشوط الأول على إثرها.

وبعد 5 دقائق من انطلاق الشوط الثاني سجل البولندي ثاني أهدافه وهدف الفوز.

وكاد بارتوش بايليك أن يخطف نقطة التعادل في الدقيقة 85 لكن براعة مانويل نوير حالت دون ذلك.

فوز رفع رصيد البافاري إلى 27 نقطة في المركز الثاني خلف باير ليفركوزن الذي تفوق برباعية على كولن دون مقابل.

بينما توقف رصيد فولفسبورج عند 21 نقطة تكبّد بها الخسارة الأولى الموسم الجاري محليا.