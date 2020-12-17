نتيجة قرعة السوبر الإسباني

الخميس، 17 ديسمبر 2020 - 15:03

كتب : FilGoal

ريال مدريد - كأس السوبر الإسباني

حدد الاتحاد الإسباني لكرة القدم موعد مباراتي نصف نهائي كأس السوبر المقرر انطلاقه في يناير المقبل.

ويشارك في المسابقة كل من ريال مدريد وريال سوسيداد وأتليتك بلباو وبرشلونة.

وتقام المباراة الأولى بين ريال سوسيداد وبرشلونة يوم 13 يناير في مدينة قرطبة.

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بينما المباراة الأخرى تقام يوم 14 يناير في مدينة مالاجا بين ريال مدريد وأتليتك بلباو.

ويقام النهائي على ملعب لا كارتوخا في مدينة إشبيلية بين الفريقين المتأهلين يوم 17 من الشهر نفسه.

وكان برشلونة قد تغلب على ريال سوسيداد بهدفين مقابل هدف واحد أمس الأربعاء ضمن مباريات الدوري.

بينما تغلب ريال مدريد على أتليتك بلباو بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد أول أمس الثلاثاء.

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