بيولي: هدفنا هو التحسن عن الموسم الماضي.. ونستقبل الكثير من الأهداف

الخميس، 17 ديسمبر 2020 - 14:52

كتب : FilGoal

ستيفانو بيولي مدرب ميلان

قال ستيفانو بيولي المدير الفني لـ ميلان الإيطالي إن فريقه يستقبل أهدافا كثيرة، ويعتقد أن حصد نقطة من "مباراة مُعقدة".

وتعادل ميلان للمرة الرابعة الموسم الجاري في 4 مباريات، وللمباراة الثانية على التوالي في الدوري الإيطالي أمام جنوى بنتيجة2-2.

تحدث بيولي: "تعادل في مباراة مُعقدة، وملعب صعب، كان ممكنا أن نتفوق في الشوط الأول ومن ثم يتغير الماتش تكتيكيا".

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وتابع "نستقبل أهدافا كثيرة، الملعب أيضا لم يمنحنا الفرصة للتفوق الفني، حاولنا الفوز في النهاية لكن لم نفعل".

وعن الإصابات التي تضرب الفريق أضاف: "عندما يكون لديك 5 أو 6 لاعبين خارج الفريق هذا يغير خصائص الفريق، لم يكن لدينا هذا الكم من قبل، لكننا لعبنا بشكل جيد".

وأكمل عن مواجهة ساسولو ولاتسيو المقبلتين: "لا أفكر في أن تلك المباراتين سيقولون ماذا سنفعل، هدفنا هو التحسن عن الموسم الماضي، وسيكون رائعا التأهل لدوري الأبطال".

وأتم "مباراتان هامتان، جاءا في وقت مليء بالمباريات، نحن فقط في البداية ولا يمكننا الشعور بالتعب حتى النهاية، علينا المواصلة على نفس النهج".

ميلان يتصدر الترتيب برصيد 28 نقطة بفارق نقطتين عن جاره إنتر الذي قلص الفارق بفضل فوزه على نابولي 1-0.

ميلان الدوري الإيطالي ستيفانو بيولي
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