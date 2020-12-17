وادي دجلة يشارك في بطولة إفريقيا للجودو بـ محمد عبد الموجود

الخميس، 17 ديسمبر 2020 - 14:33

كتب : FilGoal

محمد عبد الموجود - جودو

أعلن نادي وادي دجلة مشاركة محمد عبد الموجود المصنف 27 عالميا في رياضة الجودو ببطولة إفريقيا للكبار.

ويشارك عبد الموجود ضمن 9 لاعبين في منتخب مصر ببطولة إفريقيا المقرر إقامتها في مدغشقر والمؤهلة لأولمبياد طوكيو.

وتقام البطولة بداية من اليوم الخميس وحتى 20 ديمسبر الجاري.

ويذكر أن أندية وادي دجلة تقوم بتقديم كافة أوجه الرعاية والدعم المختلفة والتي تشمل الدعم المادي والمعنوي لـ 7 من الأبطال الرياضيين الواعدين في رياضات مختلفة.

وذلك من خلال تأهيلهم واعدادهم لمنافسات دورة الألعاب الأولمبية طوكيو.

وكشف نادي وادي دجلة أن ذلك يأتي في إطار مساهمات النادي للارتقاء بمستوى أبطالها في العديد من الرياضات والمساهمة الفعالة فى دعم مستقبل مصر الرياضي.

جودو محمد عبد الموجود
نرشح لكم
أخر الأخبار
بيولي: هدفنا هو التحسن عن الموسم الماضي.. ونستقبل الكثير من الأهداف 10 دقيقة | الدوري الإيطالي
يونايتد يدافع عن كافاني ببيان رسمي 12 دقيقة | الدوري الإنجليزي
وادي دجلة يشارك في بطولة إفريقيا للجودو بـ محمد عبد الموجود 29 دقيقة | رياضات أخرى
بيرلو: فرصة موراتا؟ شيء لا يمكننا تحمله وجعلتني غاضبا للغاية 30 دقيقة | الدوري الإيطالي
رابطة الدوري الإنجليزي تعلن تمديد شراكتها مع بي إن سبورتس حتى 2025 32 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر في الدوري - الجونة (0) - (0) المصري.. مباراة سريعة من البداية 38 دقيقة | الدوري المصري
حوار - عضو اللجنة التنفيذية للزمالك: أطمئن الجماهير بشأن النادي.. وواجهتنا عدة مشاكل وأشكر اللاعبين على موقفهم 45 دقيقة | الدوري المصري
تقرير مغربي: 17 فبراير موعدا لمواجهة السوبر الإفريقي 51 دقيقة | كأس السوبر الإفريقي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 طرد رمضان صبحي.. ويغيب أمام الزمالك 2 قرعة الأبطال - برشلونة يتحدى باريس.. أتليتكو ضد تشيلسي.. وبايرن أمام لاتسيو 3 فيفا يعلن القوائم النهائية للمرشحين لجوائز الأفضل في 2020.. خروج صلاح 4 اتحاد الكرة يعلن عقوبة رمضان صبحي وعلي ماهر
قد ينال إعجابك