وادي دجلة يشارك في بطولة إفريقيا للجودو بـ محمد عبد الموجود

أعلن نادي وادي دجلة مشاركة محمد عبد الموجود المصنف 27 عالميا في رياضة الجودو ببطولة إفريقيا للكبار.

ويشارك عبد الموجود ضمن 9 لاعبين في منتخب مصر ببطولة إفريقيا المقرر إقامتها في مدغشقر والمؤهلة لأولمبياد طوكيو.

وتقام البطولة بداية من اليوم الخميس وحتى 20 ديمسبر الجاري.

ويذكر أن أندية وادي دجلة تقوم بتقديم كافة أوجه الرعاية والدعم المختلفة والتي تشمل الدعم المادي والمعنوي لـ 7 من الأبطال الرياضيين الواعدين في رياضات مختلفة.

وذلك من خلال تأهيلهم واعدادهم لمنافسات دورة الألعاب الأولمبية طوكيو.

وكشف نادي وادي دجلة أن ذلك يأتي في إطار مساهمات النادي للارتقاء بمستوى أبطالها في العديد من الرياضات والمساهمة الفعالة فى دعم مستقبل مصر الرياضي.