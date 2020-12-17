انتهت في الدوري - الجونة (1) - (1) المصري.. نهاية المباراة

الخميس، 17 ديسمبر 2020 - 14:24

كتب : FilGoal

أوستين أموتو مع المصري أمام الإسماعيلي

يستضيف فريق الجونة نظيره المصري البورسعيدي ضمن مباريات الجولة الثانية من الدوري المصري.

وكان الفريقان قد تعادلا في مباريتهما الافتتاحية في مسابقة الدوري.

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ق80 جوووول التعادل والتر بواليا

ق67 تسديدة من إسلام رشدي لكن أعلى العارضة بقليل

ق46 جوووول أحمد رفعت يسجل الأول بتسديدة أرضية بعد تمريرة رائعة من عنتر

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق39 أحمد مسعود يتألق أمام تسديدة كريم الطيب وترتد لعموري ولكن يسددها خارج المرمى

ق1 هجمة مرتدة لفريق الجونة في الثانية 50 ولكن عموري يسدد سهلة في يد أحمد مسعود

ق1 المصري يهدر الهدف الأول في الثانية 16 وأحمد عادل عبد المنعم ينقذ الموقف

انطلاق المباراة

الدوري المصري الجونة المصري
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