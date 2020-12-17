تقرير مغربي: 17 فبراير موعدا لمواجهة السوبر الإفريقي

الخميس، 17 ديسمبر 2020 - 14:11

كتب : FilGoal

السوبر الإفريقي

كشفت صحيفة "المنتخب" المغربية موعد مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي بطل دوري الأبطال ونهضة بركان المغربي بطل الكونفدرالية.

ووفقا للصحيفة المغربية فأن المباراة ستقام في 17 فبراير المقبل في العاصمة القطرية الدوحة، بعد تعذر إقامتها في ديسمبر الجاري.

وأضاف التقرير: "من المنتظر أن يُعلم كاف، نظيره الاتحاد القطري بالموعد الجديد للسوبر الإفريقي وأيضا الفريقين المعنيين بالمباراة".

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وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" تأجيل السوبر الإفريقي بين الأهلي ونهضة بركان المغربي للنصف الأول من العام المقبل 2021 على أن يقام في قطر في وقت سابق.

وكان من المفترض أن يقام النهائي في مصر خلال شهر ديسمبر الجاري دون تحديد موعد رسمي له.

ولكن اعترض نهضة بركان على إقامة المباراة في مصر بعدما أكد أن كاف وقع عقدا مع قطر ينص على إقامة السوبر الإفريقي هناك لثلاث سنوات.

وقال مصدر مسؤول من الاتحاد الإفريقي -رفض ذكر اسمه- في وقت سابق لـFilGoal.com: "السوبر سيستمر في قطر كما هو ولن يُلعب في مصر كما كان مقررا".

وواصل "لأن الشركة الراعية رفضت أن يتم نقله إلى مصر بسبب العقد بين الاتحادين القطري ونظيره الإفريقي".

وأكمل "وبالتالي المباراة بين الأهلي ونهضة بركان ستلعب في قطر في موعد يحدد لاحقا".

وتوج الأهلي بدوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على الزمالك بهدفين لهدف.

فيما توج نهضة بركان بالكونفدرالية بعد الفوز على بيراميدز بهدف دون رد.

السوبر الإفريقي في إفريقيا الأهلي نهضة بركان
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