عبد المنصف: سعيد بمعادلة رقم توتي ومالديني.. والمدربون الأجانب لا يتعاملون بالعاطفة

الخميس، 17 ديسمبر 2020 - 13:22

كتب : FilGoal

وادي دجلة - الزمالك

أعرب محمد عبد المنصف حارس مرمى وادي دجلة عن سعادته لخوض الموسم 25 على التوالي في الدوري المصري ومعادلة رقم فرانشيسكو توتي وباولو مالديني.

ولعب عبد المنصف موسمه 25 على التوالي في نفس الدوري ويشارك بشكل أساسي مع فريق وادي دجلة.

وقال عبد المنصف عبر إم بي سي مصر: "إذا كان لي نصيب الاستمرار للموسم المقبل سأتخطى رقم فرانشيسكو توتي وباولو مالديني".

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وأضاف "ألعب للموسم 25 على التوالي، على المستوى المحلي حسام حسن خاض 22 موسم وعصام الحضري 21".

وأوضح عبد المنصف "وذلك بسبب خوض الثنائي تجربة احتراف خارج مصر، حسام حسن لعب في سويسرا والحضري في السودان والسعودية وسويسرا".

وكشف حارس وادي دجلة "على المستوى العالمي تخطيت رايان جيجز صاحب الـ 24 موسم وتساويت مع توتي ومالديني (25 موسم)".

وتابع "يتبقى لي حارس أرجنتيني وهو المسجل في الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، يمكنني تخطي ذلك إن شاركت الموسم المقبل".

وشدد عبد المنصف "من الممكن أن يحقق لاعب رقما قياسيا وهو على مقاعد البدلاء لكن أن تشارك كل هذه الفترة فهذا أمر جيد".

وأتم تصريحاته "المدربون الأجانب لا يتعاملون بالعاطفة لذلك إن لم تكن جاهزا بشكل مثالي لن تشارك في المباريات حتى وإن كان ذلك لتحقيق رقم قياسي".

وادي دجلة محمد عبد المنصف رقم قياسي
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