رئيس بعثة الشباب يكشف كيف حل ساسي أزمة السيولة المادية

الخميس، 17 ديسمبر 2020 - 12:42

كتب : FilGoal

لاعبو الزمالك يحتفلون بهدف فرجاني ساسي في الرجاء

كشف جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة، كيف ساهم التونسي فرجاني ساسي لاعب الزمالك في حل أزمة السيولة المالية لمنتخب الشباب في تونس.

ورد جمال محمد علي على سؤال هل ساسي ساعد منتخب مصر للشباب؟ قائلا: "لماذا نثير الجدل وهو ليس له أساس من الصحة".

وأوضح "المنتخب له ميزانية محددة وهناك متغيرات بمتطلبات مادية جديدة، وإذا أرسلنا الأموال عن طريق البنك ستمر أياما من أجل سحبها هنا".

أخبار متعلقة
رئيس بعثة الشباب: عزل المصابين في فندق آخر مع طبيب المنتخب الأول.. وخروج ياسين من المستشفى أشرف صبحي: الموافقة على تأجيل الطائرة الخاصة لفريق الشباب.. وسفر طبيب المنتخب الأول منتخب الشباب: الموقف معلق.. ولم نجد استجابة من كاف لتطبيق روح القانون حوار – 15 تصريحا من الجنايني.. عن أزمة منتخب الشباب وتطور البث التلفزيوني وعدم رضا الأهلي والزمالك اتحاد الكرة يعلن استمرار إيجابية مسحة 14 لاعبا بـ منتخب الشباب

وأضاف "الإداري أعطى الأموال لفرجاني ساسي في مصر من أجل إيصالها لنا بسرعة ووصلتنا عن طريق شخص تابع له في تونس أسرع من البنك".

وأردف "هذا حل سريع وتصرف من الإداري لعدم شفاءه من كورونا بعد، والمبلغ 10 آلاف دولار".

وأتم "احتجنا لتلك الأموال من أجل الحجز في المستشفيات وكذلك إجراء المسحات في معامل خارجية ولمطابقة المتغيرات الجديدة، هذا بالإضافة للميزانية الموضوعة بالأساس".

ومن المنتظر أن يواجه منتخب مصر تونس يوم الجمعة، والجزائر يوم 24، والمغرب يوم 27، بعدما انتهت مواجهته ضد ليبيا اليوم بفوز اعتباري لليبيا 2-0.

ويتأهل المنتخبين المتصدرين لدوري الدور الواحد، لبطولة كأس أمم إفريقيا للشباب، المؤهلة بدورها لكأس العالم.

فرجاني ساسي جمال محمد علي منتخب الشباب
نرشح لكم
أخر الأخبار
تعرف على تقييم صلاح أمام توتنام من الصحف الإنجليزية 10 دقيقة | الدوري الإنجليزي
سلبية مسحة 14 لاعبا في منتخب الشباب واستمرار إيجابية المصابين 11 دقيقة | منتخب مصر
رئيس بعثة الشباب يكشف كيف حل ساسي أزمة السيولة المادية 23 دقيقة | منتخب مصر
الاتحاد الإنجليزي يتهم كافاني بخرق مشدد لقواعد السلوك بسبب العنصرية 30 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كافين جونسون.. عندما تبتسم لك كرة القدم بعد أن أصابتك بأزمة قلبية 52 دقيقة | الدوري المصري
كوبا ليبرتادوريس - أسرع هدف منذ 10 سنوات يقود سانتوس لنصف النهائي.. وراسينج يتفوق على بوكا 57 دقيقة | أمريكا
شباب المحمدية: الزمالك لم يتعامل باحترافية في صفقة أحداد.. وسنحاول ضمه في الشتاء ساعة | الدوري المصري
دوري أبطال كونكاكاف – برادلي يقود لوس أنجلوس لنصف النهائي لأول مرة في تاريخه ساعة | أمريكا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 طرد رمضان صبحي.. ويغيب أمام الزمالك 2 قرعة الأبطال - برشلونة يتحدى باريس.. أتليتكو ضد تشيلسي.. وبايرن أمام لاتسيو 3 فيفا يعلن القوائم النهائية للمرشحين لجوائز الأفضل في 2020.. خروج صلاح 4 اتحاد الكرة يعلن عقوبة رمضان صبحي وعلي ماهر
قد ينال إعجابك