رئيس بعثة الشباب يكشف كيف حل ساسي أزمة السيولة المادية

كشف جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة، كيف ساهم التونسي فرجاني ساسي لاعب الزمالك في حل أزمة السيولة المالية لمنتخب الشباب في تونس.

ورد جمال محمد علي على سؤال هل ساسي ساعد منتخب مصر للشباب؟ قائلا: "لماذا نثير الجدل وهو ليس له أساس من الصحة".

وأوضح "المنتخب له ميزانية محددة وهناك متغيرات بمتطلبات مادية جديدة، وإذا أرسلنا الأموال عن طريق البنك ستمر أياما من أجل سحبها هنا".

وأضاف "الإداري أعطى الأموال لفرجاني ساسي في مصر من أجل إيصالها لنا بسرعة ووصلتنا عن طريق شخص تابع له في تونس أسرع من البنك".

وأردف "هذا حل سريع وتصرف من الإداري لعدم شفاءه من كورونا بعد، والمبلغ 10 آلاف دولار".

وأتم "احتجنا لتلك الأموال من أجل الحجز في المستشفيات وكذلك إجراء المسحات في معامل خارجية ولمطابقة المتغيرات الجديدة، هذا بالإضافة للميزانية الموضوعة بالأساس".

د.جمال محمد علي: فرجاني ساسي تدخل لحل أزمة السيولة المالية لبعثة المنتخب في تونس#MBCMASR لو بتحب الكورة والرياضة تابع كواليس وأخبار الكورة المصرية مع اللعيب من هنا :https://t.co/iRn9lEJgdB pic.twitter.com/EsmMBgH6xk — MBC مصر (@mbcmasr) December 16, 2020

ومن المنتظر أن يواجه منتخب مصر تونس يوم الجمعة، والجزائر يوم 24، والمغرب يوم 27، بعدما انتهت مواجهته ضد ليبيا اليوم بفوز اعتباري لليبيا 2-0.

ويتأهل المنتخبين المتصدرين لدوري الدور الواحد، لبطولة كأس أمم إفريقيا للشباب، المؤهلة بدورها لكأس العالم.