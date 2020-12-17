كافين جونسون.. عندما تبتسم لك كرة القدم بعد أن أصابتك بأزمة قلبية

يغيب بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي عن قيادة الفريق في مباراتي المحلة في الدوري وسونيديب بطل النيجر في دوري أبطال إفريقيا، على الأقل بسبب إصابته بفيروس كورونا ويتولى مساعده كافين جونسون المهمة بدلا منه.

جونسون الذي أشارت التقارير خلال الأشهر الماضية إلى اقترابه من الاعتزال بسبب أزمة قلبية تعرض لها شاءت الأقدار أن يكون مساعدا لموسيماني في قيادة الأهلي.

ابتسمت كرة القدم لجونسون بعد أقل من شهرين من تولي المهمة وتوج مع الأهلي بألقاب الدوري المصري ودوري أبطال إفريقيا وكأس مصر وحان الآن وقت توليه مهمة الرجل الأول في الفريق بشكل مؤقت بعد إصابة موسيماني.

جونسون صاحب الـ 61 عاما له خبرة عريضة في جنوب إفريقيا، حيث درب فرق بلاتينوم ستارز وسوبر سبورت وأمازولو كرجل أول.

وإجمالا، قاد جونسون فرقه في 232 مباراة فاز في 85 منهم وخسر 88 وتعادل 59.

ولعب جونسون 12 مباراة ضد موسيماني، فاز في 2 منهم وتعادل 6 مرات.

2020:

عام 2020 كان صعبا على العالم أجمع بسبب جائحة فيروس كورونا لكنه كان أشد صعوبة على كافين جونسون لأسباب تتعلق بكرة القدم.

ففي الشهر الأول منه وبالتحديد 27 يناير الماضي تم إيقاف جونسون عن العمل مع فريق بلا ليوباردز الجنوب إفريقي كمدير فني بسبب سوء النتائج.

وعقب 3 أيام فقط من القرار أعلنت أسرة المدير الفني دخوله للعناية المركزة بسبب إصابته بأزمة قلبية.

أعلن جونسون يوم 12 فبراير رحيله التام عن النادي بسبب المعاملة السيئة التي تعرض لها.

وبعد أن استعاد جونسون عافيته تلقى صاحب الـ 62 عاما أكثر من عرض من بعض فرق الدوري في جنوب إفريقيا لكنه رفض تماما وأشارت بعض التقارير إلى احتمالية اعتزاله التدريب.

ولكن في 5 أكتوبر اختاره موسيماني ليكون مساعدا له في الأهلي بعد فشل انتقال مساعده رولاني موكونيا الذي استمر مع فريق صنداونز.

وابتسمت 2020 لجونسون مع نهايتها فبعد تولي مسؤولية الرجل الثاني مع الأهلي حقق ثلاثية تاريخية بالفوز بالألقاب الثلاثة الكبرى مع الفريق.

والآن حان وقت أن يتولى قيادة بطل إفريقيا بشكل مؤقت لمباراتين على الأقل لحين شفاء موسيماني.