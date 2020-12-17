كوبا ليبرتادوريس - أسرع هدف منذ 10 سنوات يقود سانتوس لنصف النهائي.. وراسينج يتفوق على بوكا

الخميس، 17 ديسمبر 2020 - 12:08

كتب : FilGoal

كايو جورج - سانتوس

حسم سانتوس البرازيلي ثاني مقاعد نصف نهائي كوبا ليبرتادوريس ليرافق بالميراس بعد التفوق على جريميو بنتيجة 4-1 في الإياب.

مباراة الذهاب بين سانتوس وجريميو انتهت بالتعادل 1-1، ليتفوق الفريق المُلقب بالأسماك في الإياب بفضل أسرع هدف في كوبا ليبرتادوريس منذ 2010.

البرازيلي الشاب كايو جورج تقدم بعد مرور 11 ثانية من بداية اللقاء بعدما انفرد وراوغ الحارس وسجل الهدف الأول لـ سانتوس، ليسجل أسرع هدف في المسابقة منذ فبراير 2010 سجله سانتياجو رودريجيز بقميص ناسيونال الأوروجوياني حينها.

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وفي الدقيقة 16 أضاف مارينيو الهدف الثاني الهدف الثاني لـ سانتوس، وعزز كايو جورج النتيجة في الدقيقة 54، لتصبح 3-0.

وقبل 9 دقائق من نهاية اللقاء، قلص تاكيانو النتيجة لصالح التريكولور.

وفي الدقيقة 83 سجل البديل لاسيرو الهدف الرابع بعد 7 دقائق من نزوله، ليتأهل سانتوس إلى المربع الذهبي لأول مرة منذ 2012.

وتكبّد بوكا جونيورز الخسارة أمام راسينج كلوب الأرجنتيني بهدف نظيف في مباراة الذهاب، على أن يكون الحسم في لا بومبونيرا فجر الخميس المقبل.

هدف اللقاء الوحيد جاء في الدقيقة 60 من عمر اللقاء عن طريق ميلجاريجو برأسية سكنت شباك ستيبان أندرادا.

لتصبح تلك الهزيمة الثانية على التوالي لبوكا جونيورز بعد الخسارة في إياب دور الـ 16 أمام إنترناسيونال، وهو ما يحدث للمرة الأولى منذ 2016 عندما خسر الفريق الأرجنتيني مرتين أمام إندبندينتي ديل كالي الإكوادوري ذهابا وإيابا في كوبا ليبرتادوريس.

فيما حقق راسينج كلوب أول فوز له على بوكا جونيورز في كوبا ليبرتادوريس بعدما خسر 3 مرات سابقا وتعادل في 2.

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