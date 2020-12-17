شباب المحمدية: الزمالك لم يتعامل باحترافية في صفقة أحداد.. وسنحاول ضمه في الشتاء

قال هشام أيت منا رئيس نادي شباب المحمدية المغربي إن الزمالك لم يتعامل باحترافية مع فريقه في صفقة حميد أحداد، مشيرا إلى أنه سيعود لضم اللاعب في يناير أو بعد نهاية عقده.

وصرح أيت منا عبر قناة "أون تايم سبورتس" قائلا: "لم أصرف النظر عن حميد أحداد، أشعر بتفاؤل، لن أقول (انضحك علينا)، لكن أهدرنا وقتا كبيرا، حمدا لله أنه كان لدينا خطة أخرى".

وواصل "لو لم نضم لاعبا في خط الهجوم كانت لتصبح مصيبة، كانت هناك وعود والوضع صعب".

وأكمل "قضينا شهرين في التفاوض بين الزمالك واللاعب، في البداية قدمنا عرضا وطلب منا رفعه لكي نحصل على خدماته فورا".

وتابع "وافقنا لكي نضم أحداد في شهر يوليو، انتظرنا من يوليو إلى سبتمبر، وفي سبتمبر وافق الزمالك ثم في أكتوبر أيضا".

وأردف "قلنا إننا لسنا مستعدين لدفع نفس الرقم، سندفع الرقم الأول، لم نعلم هل يتعاملون معنا كفريق أم كأرنب، لأنهم مرة تحدثوا معنا وتارة مع الرجاء".

واستطرد "الزمالك ناد كبير وله احترام كبير وله ولجماهيره وتاريخه، لكن الطريقة، حتى في المفاوضات كان يجب أن نتحدث في الثانية والثالثة فجرا، لكننا في المغرب نعمل بالنهار وليس ليلا في هذا التوقيت المتأخر".

وتابع "أتيت من عالم لا يتفاءل بشغل الليل".

وأضاف "آخر عرض كان 400 ألف دولار كنا قد وصلنا إلى 600 ألف دولار، النادي الزمالك أرسل لنا عقدا في العرض الأول وبأوراق رسمية ووقعنا واللاعب وقع، لكننا منحنا وعدا بألا نرسل ذلك العقد بدون إرسال الزمالك خطاب رسمي على موافقته".

وواصل "لأننا لو أرسلنا ذلك العقد الموقع، لأصبحت مصيبة للاعب كان ممكن أن يتم إيقافه".

وشرح "العرض الأول كان 500 ألف دولار، طلب منا رفع العرض، وافقنا بشرط ضم أحداد في شهر يوليو، وافق الزمالك، انتظرنا لأكتوبر، لكننا لم نكن مستعدين لدفع نفس الرقم، حتى الـ500 ألف، كما أننا قمنا بضم لاعب آخر، وإمكانيات النادي ليست قوية".

وأكمل "بالنسبة لنا حميد يظل رقم 1، أرسلنا 600 ألف وطلبوا منا رفعه، وتم إرسال العقد، ونشكر أحداد على موقفه".

وتابع "المعاملة مع الزمالك لم تكن احترافية، حتى حينما طلب عودة أحداد، الزمالك لم يرسل تأشيرة أو تذكرة للاعب، نحن من تصرف في ذلك الموقف".

حميد أحداد قضى الموسم المنقضي معارا لفريق الرجاء البيضاوي المغربي.

صاحب الـ25 عاما شارك في 29 مباراة في الدوري ودوري أبطال إفريقيا. سجل فيهم 9 أهداف وصنع ثلاثة آخرين.

وأكمل رئيس شباب المحمدية حديثه حول إمكانية ضم أحداد سواء في الشتاء أو بعد نهاية عقده قائلا: "الإدارة الحالية تتواصل مع الوكيل، ويعطينا أمل أن ينضم إلينا أحداد في الشتاء، وحميد وعدنا بالانضمام للشباب حتى لو لم يكن في سوق الانتقالات سينتظر حتى نهاية عقده".

وواصل "لم يحدث أي تواصل مع إدارة الزمالك بشكل مباشر لكن عن طريق الوكيل".

وأردف "لم يكن هناك إدارة، كان هناك شخص واحد يتحدث، إن لم يكن موجودا يجب أن تنتظره دائما، شخص وحيد، كان ذلك أمير مرتضى".

واسترسل "كل الاحترام لرئيس الزمالك السابق مرتضى منصور رأينا منه كل شيء بشكل احترافي، لكن أمير كل مرة يتغير مثل الأيام يوم شتاء ويوم صيف".

واستكمل "ضم لاعبين مصريين؟ الرواتب في مصر أكبر 4 أضعاف من الرواتب في المغرب، لكن أملنا هو الحفاظ على المواهب المغربية ومن ثم نقوم بنفس العملية التي تقومون بها ونضم لاعبين من الدوري المصري".

ورد ضاحكا على سؤال لاعب مصري تتمنى ضمه: "محمد صلاح، لكن كيف تتوقع أن يتم ذلك؟ إنه واجهة رائعة للنجوم العرب في أوروبا".

وأتم "ممكن بعده محمد شريف لاعب الأهلي، بالنسبة لنا أسهل له أن يلعب في المغرب".

ولعب المغربي مع الزمالك 24 مباراة وتوج بلقب كأس الكونفدرالية الإفريقية وسجل هدفا وحيدا.