مواعيد مباريات الخميس 17 ديسمبر 2020.. بيراميدز ضد الزمالك وموعد حفل توزيع جوائز الأفضل

يواجه فريق الجونة نظيره المصري ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز اليوم الخميس في الثانية والنصف ظهرا على قناة "اون سبورتس 1".

ويحل الإنتاج الحربي ضيفا على الإسماعيلي في الخامسة عصرا ضمن منافسات نفس الجولة ويذاع على قناة "أون سبورتس 2".

وفي السابعة والنصف مساء، يحل الزمالك ضيفا على بيراميدز في قمة الجولة، ويذاع اللقاء على "أون تايم سبورتس 1".

ويواجه أستون فيلا نظيره بيرنلي في الثامنة مساء ضمن منافسات الجولة الـ13 من الدوري الإنجليزي الممتاز في الثامنة مساء، فيما يستضيف شيفيلد يونايتد نظيره مانشستر يونايتد في نفس الجولة في العاشرة مساء وتذاع المباراتين على قناة "بي إن سبورتس 1".

ويقام اليوم الخميس، حفل توزيع جوائز الأفضل من فيفا في الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، ويذاع الحفل عبر منصات فيفا المختلفة سواء الموقع الرسمي أو الحسابات الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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