اسكواش - نصف نهائي مصري ببطولة بلاك بول للرجال

تقام اليوم الخميس مباريات نصف نهائي بطولة بلاك بول لرجال الاسكواش والذي أسفر عن مواجهات مصرية خالصة.

ويواجه علي فرج زميله مصطفى عسل في المباراة الأولى الساعة السابعة مساء يليه مواجهة طارق مؤمن أمام فارس الدسوقي.

وكان علي فرج قد تغلب على محمد أبو الغار بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط واحد في مباراة استمرت 59 دقيقة.

أما مصطفى عسل فتأهل بالفوز على الكولومبي ميجيل رودريجيز بثلاثة أشواط دون رد.

وبنفس النتيجة تأهل طارق مؤمن متفوقا على الويلزي جويل ماكين في مباراة استغرقت 52 دقيقة.

أما فارس الدسوقي ففاز على البيروفي دييجو إلياس بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد في أطول مباريات ربع النهائي والتي استمرت لـ76 دقيقة.