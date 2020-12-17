رومانو: تمت.. سوبوسلاي من سالزبورج إلى لايبزج

بات المجري دومينيك سوبوسلاي قريبا من الانتقال لصفوف ريد بول لايبزج الألماني من جاره ريد بول سالزبورج النمساوي.

ووفقا للصحفي الموثوق "فابريتسيو رومانو" فأن سوبوسلاي اختار الانتقال للنادي التابع للمؤسسة ذاتها، بعدما توصل الناديان لاتفاق وكذلك الاتفاق على البنود الشخصية.

وأضاف الصحفي الإيطالي أن اللاعب ووكيله سيسافران إلى ألمانيا من أجل إجراء الفحص الطبي، لإتمام التعاقد.

Dominik Szoboszlai to RB Leipzig, here we go! The decision has been made. The agreement with Salzburg is set to be completed - personal terms too. ⚪️🔴 Looks like tomorrow is ‘the day’. Szoboszlai and his agent are flying in Leipzig for medicals. More to come soon! #transfers — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 16, 2020

المجري البالغ 20 عاما خاض 20 مباراة الموسم الجاري سجل 8 أهداف وصنع 10 في جميع المسابقات.

وقاد اللاعب الشاب منتخب بلاده للتأهل ليورو 2020 بعدما سجل هدفا قاتلا في الوقت بدلا من الضائع على حساب إيسلندا.

شبكة "سكاي ألمانيا" أفادت في وقت سابق أن لاعب وسط سالزبورج فضّل الانتقال إلى لايبزج، مفضلا الفريق الألماني على عروض أرسنال وميلان وريال مدريد.

ومن المنتظَر أن يكون الإعلان الرسمي للصفقة قبل فترة أعياد الميلاد.

وامتلك سوبوسلاي شرطا جزائيا في عقده مع سالزبورج يبلغ 25 مليون يورو.

ويطمح لايبزج إلى تقديم موسم أوروبي قوي كما فعل العام الماضي بوصوله إلى المربع الذهبي لدوري الأبطال.

وتأهل لايبزج هذا الموسم ثانيا من المجموعة الحديدية التي ضمت باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد أيضا.