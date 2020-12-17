لماذا تعد مباراة بيراميدز ضد الزمالك محورية أكثر مما يبدو

هي مباراة قمة بكل تأكيد، بين وصيف الموسم الماضي وثالث الدوري، ولكنها في الجولة الثانية، لذا قد تبدو أهميتها أقل، ولكنها محورية أكثر مما تبدو.

بيراميدز يستضيف الزمالك في استاد الدفاع الجوي، مساء الخميس، في الساعة السابعة والنصف.

لماذا هذه المواجهة محورية؟

في الجولة الأولى، فاز الزمالك على المقاولون العرب في أولى مباريات جدوله الصعب في بداية الدوري بنتيجة 2-0.

قطاع كبير من الجمهور توقع تعثر الزمالك في ظل مشاكل إدارية عديدة تحيط بالنادي بعد إيقاف مجلس مرتضى منصور، ولكن الفريق كان على قدر المسؤولية ومبتعدا تماما عن تلك الأزمات، وفاز دون أي مشاكل على ذئاب الجبل.

وعلى النقيض، بدأ بيراميدز الدوري في جو ممتلئ بالاستقرار، بل وبتدعيمات تاريخية يتقدمها رمضان صبحي وأحمد فتحي وشريف إكرامي.

ولكن الاتحاد السكندري فاجأ بيراميدز في الدقائق الأخيرة، ليس بتعادل، بل بهزيمة، اكتملت تبعاتها بطرد رمضان صبحي وغيابه عن مواجهة القمة الثانية للبطولة.

مباراة الخميس، هي بمثابة بيان للنوايا في بقية الدوري.

الزمالك بالطبع يستهدف الفوز، وإكمال العلامة الكاملة من أول مواجهتين في المسابقة قبل لعب مباراة جازيل التشادي في دوري أبطال إفريقيا، ثم مواجهة الأهلي حامل الثلاثية في لقاء سيحمل طابع ثأري ويحمل معه ضغوطات معروفة، لا يريد أن يزيدها جايمي باتشيكو بتعثر أمام بيراميدز.

وعلى الناحية الأخرى، لا يريد بيراميدز أن يكون بلا رصيد من النقاط بعد مرور جولتين، خاصة قبل مواجهته للصاعد بقوة سيراميكا كليوباترا في المباراة التالية لمواجهة الزمالك.

بالطبع الأمر مبكر، ولكن تعثر أي فريق في مباراة الخميس قد تكون مؤثرة عليه في المدى البعيد.

التاريخ في صالح الزمالك

بمسماه الجديد، واجه الزمالك بيراميدز 6 مرات. لم يحقق نادي المليونيرات الفوز سوى مرة وحيدة في الدور الثاني للموسم قبل الماضي، فيما فاز الزمالك 4 مرات ومنها مواجهة كبرى في كأس مصر، وانتصاران ذهابا إيابا في الموسم الماضي. وحكم التعادل أول مواجهة بين الفريقين في مباراة ممتعة انتهت 3-3.

محمود علاء أكثر من سجل في المواجهات، بـ 3 أهداف، ويليه مصطفى محمد وأشرف بنشرقي بهدفين.

زار الزمالك شباك بيراميدز 10 مرات، ولم يستقبل سوى 4 أهداف.

الحكم

سندت لجنة الحكام في اتحاد الكرة المصري مهمة إدارة لقاء بيراميدز والزمالك للحكم محمد عادل.

محمد عادل حكم أول ويعاونه الثنائي سمير جمال وأحمد صلاح، مع تولي محمود رشدي مسؤولية الحكم الرابع.

ويتواجد جهاد جريشة كحكم لتقنية الفيديو في اللقاء، ويعاونه محمود ناجي.

وسبق لـ محمد عادل إدارة 16 مباراة لـ الزمالك كان آخرها انتصار الفارس الأبيض على طلائع الجيش 1-0 الموسم الماضي.

وانتصر الزمالك في 12 مباراة وتعادل مرتين وخسر مرتين خلال 16 لقاء له مع محمد عادل.

آخر هزيمة لـ الزمالك في لقاء أداره محمد عادل كانت أمام المصري 2-1 الموسم قبل الماضي، بينما التعادل الأخير كان أمام إنبي موسم 2017-18.

أما بيراميدز، فلعب 9 مباريات تحت صافرة الحكم محمد عادل.

بيراميدز فاز 4 مرات وخسر مرتين وتعادل 3 في مبارياته مع محمد عادل، التي كانت آخرها أمام الإسماعيلي الموسم الماضي وانتصر بيراميدز 3-1.

التعثر الأخير لـ بيراميدز في لقاء أداره محمد عادل كان أمام المصري موسم 2017-18، بينما التعادل الأخير كان أمام المصري أيضا الموسم الماضي.

هي مباراة قمة بكل تأكيد، بين وصيف الموسم الماضي وثالث الدوري، ولكنها في الجولة الثانية، لذا قد تبدو أهميتها أقل، ولكنها محورية أكثر مما تبدو.

قائمة الفريقين

يعود ثلاثي الزمالك، يوسف إبراهيم "أوباما" ومحمد أشرف "روقة" وإمام عاشور، للفريق، قبل مواجهة بيراميدز.

وأتت قائمة الزمالك كالتالي..

حراسة المرمى: محمد أبو جبل – محمود عبد الرحيم "جنش" – محمد عواد

الدفاع: محمود علاء – محمد عبد الغني – محمود حمدي "الونش" – محمد عبد السلام – حازم إمام – أحمد فتوح

الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – محمد أشرف "روقة" – إمام عاشور- إسلام جابر – يوسف إبراهيم "أوباما" – محمد أوناجم – محمود عبد الرازق "شيكابالا" – أحمد سيد "زيزو" – أشرف بنشرقي

الهجوم: مصطفى محمد – حميد أحداد – عمر السعيد

أما بيراميدز، فيظهر أحمد فتحي لأول مرة في قائمة الفريق.

وعاد عمر جابر وإيريك تراوري للظهور من جديد في قائمة بيراميدز بعد غيابهما في الجولة الأولى أمام الاتحاد السكندري.

وفيما يلي قائمة بيراميدز بالكامل:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - مهدي سليمان.

الدفاع: أحمد فتحي - أحمد أيمن منصور - محمد حمدي - أحمد توفيق - أحمد سامي - علي جبر - طارق طه.

الوسط: عبد الله السعيد - إيريك تراوري - محمد فاروق - عمر جابر - أحمد الشيخ - إسلام عيسى - نبيل عماد "دونجا" - محمود حمادة - محمد فتحي.

الهجوم: محمود وادي - جون أنتوي - دودو الجباس