ليفاندوفسكي يشعل صراع قمة الدوري الألماني بثنائية أمام فولفسبورج في غياب مرموش

واصل بايرن ميونيخ مطاردة باير ليفركوزن على صدارة الدوري الألماني بعدما قلب تأخره لفوز على فولفسبورج 2-1 في الجولة الـ 12.

فوز رفع رصيد البافاري إلى 27 نقطة في المركز الثاني خلف باير ليفركوزن الذي تفوق برباعية على كولن دون مقابل.

بينما توقف رصيد فولفسبورج عند 21 نقطة تكبّد بها الخسارة الأولى الموسم الجاري محليا.

وغاب المهاجم المصري عمر مرموش عن قائمة فولفسبورج، إذ لم يشارك الموسم الحالي في الدوري الألماني سوى لدقيقة واحدة أمام كولن واكتفى بالتواجد على مقاعد البدلاء في 5 مباريات.

بايرن تأخر بشكل مبكر في اللقاء عن طريق ماكسميليان فيليب في الدقيقة الخامسة من عمر اللقاء.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدلا من الضائع سجل روبرت ليفاندوفسكي هدف التعادل لينتهي الشوط الأول على إثرها.

وبعد 5 دقائق من انطلاق الشوط الثاني سجل البولندي ثاني أهدافه وهدف الفوز.

وكاد بارتوش بايليك أن يخطف نقطة التعادل في الدقيقة 85 لكن براعة مانويل نوير حالت دون ذلك.