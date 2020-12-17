محمد عادل يدير لقاء بيراميدز والزمالك وجريشة على الفيديو.. سجل حافل مع الفريقين

أسندت لجنة الحكام في اتحاد الكرة المصري مهمة إدارة لقاء بيراميدز والزمالك للحكم محمد عادل.

بيراميدز يواجه الزمالك في السابعة والنصف مساء يوم الخميس في الجولة الثانية من الدوري المصري.

محمد عادل حكم أول ويعاونه الثنائي سمير جمال وأحمد صلاح، مع تولي محمود رشدي مسؤولية الحكم الرابع.

ويتواجد جهاد جريشة كحكم لتقنية الفيديو في اللقاء، ويعاونه محمود ناجي.

وسبق لـ محمد عادل إدارة 16 مباراة لـ الزمالك كان آخرها انتصار الفارس الأبيض على طلائع الجيش 1-0 الموسم الماضي.

وانتصر الزمالك في 12 مباراة وتعادل مرتين وخسر مرتين خلال 16 لقاء له مع محمد عادل.

آخر هزيمة لـ الزمالك في لقاء أداره محمد عادل كانت أمام المصري 2-1 الموسم قبل الماضي، بينما التعادل الأخير كان أمام إنبي موسم 2017-18.

أما بيراميدز، فلعب 9 مباريات تحت صافرة الحكم محمد عادل.

بيراميدز فاز 4 مرات وخسر مرتين وتعادل 3 في مبارياته مع محمد عادل، التي كانت آخرها أمام الإسماعيلي الموسم الماضي وانتصر بيراميدز 3-1.

التعثر الأخير لـ بيراميدز في لقاء أداره محمد عادل كان أمام المصري موسم 2017-18، بينما التعادل الأخير كان أمام المصري أيضا الموسم الماضي.