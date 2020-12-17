اختلاف المراكز لم يكسِر العقدة.. برشلونة ينتصر على سوسيداد

انتصر فريق برشلونة الإسباني على حساب ضيفه ريال سوسيداد في الجولة الـ 19 من الدوري الإسباني.

برشلونة فاز على سوسيداد بصعوبة بالغة بهدفين مقابل هدف على ملعب كامب نو.

ويعود الفضل لانتصار برشلونة لـ جوردي ألبا الذي سجل وصنع لـ فرانكي دي يونج، إلى جانب تير شتيجن الذي تألق في الشوط الثاني أمام فرص سوسيداد، الذي تقدم أولا عن طريق ويليان جوزيه.

الفريقان دخلا المباراة باختلاف كبير في الترتيب المعتاد على سلم الدوري الإسباني.

سوسيداد كان متصدرا بالتساوي مع ريال مدريد وأتليتكو مدريد، بينما جاء برشلونة في المركز الثامن.

ورغم اختلاف الترتيب، ألا أن العقدة استمرت، فلم ينجح سوسيداد في الخروج بالانتصار أمام برشلونة في الدوري منذ 2016، وقتها فاز على ملعبه 1-0.

في كامب نو، لم يخرج سوسيداد بأي نقطة منذ موسم 1994-95 عندما تعادل 1-1.

ومنذ موسم 94-95 لعب سوسيداد 22 مباراة في الدوري على كامب نو، ولم يتذوق سوى طعم الهزيمة فقط.

ويليان جوزيه تقدم أولا لـ سوسيداد في الدقيقة 27 بعد عرضية أرضية حولها داخل الشباك.

لكن تقدم سوسيداد لم يستمر لأكثر من 3 دقائق لينجح ألبا في تعديل النتيجة.

ليونيل ميسي انطلق وبدأ هجمة تعادل برشلونة قبل أن يُبعد دفاع الضيوف الكرة من أمام جريزمان لتصل لـ ألبا الذي أطلق تسديدة صاروخية لا تصد ولا ترد.

وواصل ألبا تألقه ليرسل عرضية أرضية، كالمعتاد، ولكن هذه المرة لفرانكي دي يونج الذي وضع الكرة في الشباك في الدقيقة 43. الهدف لم يُحتسب في البداية قبل أن يتم تأكيده بفضل تقنية الفيديو.

في الشوط الثاني تراجع برشلونة مع تغييرات كومان الذي دفع بـ فرانشيسكو ترينكاو وكارليس ألينا بدلا من أنطوان جريزمان الذي أهدر فرصة لا تصدق أمام المرمى، وسيرخيو بوسكيتس.

وأهدر ناتشو مونريال هدفا محققا في الدقائق العشر الأخيرة من المباراة، بينما تألق شتيجن أمام ألكسندر إيزاك مرتين ليحمي شباكه.

ووصل برشلونة للنقطة 20 ليقفز للمركز الخامس، بينما تجمد رصيد سوسيداد عند 26 نقطة في المركز الأول بالتساوي مع ثنائي العاصمة مدريد.