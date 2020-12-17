اختلاف المراكز لم يكسِر العقدة.. برشلونة ينتصر على سوسيداد

الخميس، 17 ديسمبر 2020 - 00:03

كتب : FilGoal

جوردي ألبا - ميسي - برشلونة - ريال سوسيداد

انتصر فريق برشلونة الإسباني على حساب ضيفه ريال سوسيداد في الجولة الـ 19 من الدوري الإسباني.

برشلونة فاز على سوسيداد بصعوبة بالغة بهدفين مقابل هدف على ملعب كامب نو.

ويعود الفضل لانتصار برشلونة لـ جوردي ألبا الذي سجل وصنع لـ فرانكي دي يونج، إلى جانب تير شتيجن الذي تألق في الشوط الثاني أمام فرص سوسيداد، الذي تقدم أولا عن طريق ويليان جوزيه.

أخبار متعلقة
توخيل: سنبذل قصارى جهدنا للوصول إلى أفضل مستوى حين نواجه برشلونة لابورتا: سنستخدم كل مهاراتنا للحفاظ على ميسي في برشلونة.. وجوارديولا أفضل من زيدان قائمة برشلونة – رغم اتهامه بالتسريب.. ريكي بويج يتواجد ضد سوسيداد ماركا: إنييستا يخضع لجراحة في برشلونة ويغيب لـ4 أشهر

الفريقان دخلا المباراة باختلاف كبير في الترتيب المعتاد على سلم الدوري الإسباني.

سوسيداد كان متصدرا بالتساوي مع ريال مدريد وأتليتكو مدريد، بينما جاء برشلونة في المركز الثامن.

ورغم اختلاف الترتيب، ألا أن العقدة استمرت، فلم ينجح سوسيداد في الخروج بالانتصار أمام برشلونة في الدوري منذ 2016، وقتها فاز على ملعبه 1-0.

في كامب نو، لم يخرج سوسيداد بأي نقطة منذ موسم 1994-95 عندما تعادل 1-1.

ومنذ موسم 94-95 لعب سوسيداد 22 مباراة في الدوري على كامب نو، ولم يتذوق سوى طعم الهزيمة فقط.

ويليان جوزيه تقدم أولا لـ سوسيداد في الدقيقة 27 بعد عرضية أرضية حولها داخل الشباك.

لكن تقدم سوسيداد لم يستمر لأكثر من 3 دقائق لينجح ألبا في تعديل النتيجة.

ليونيل ميسي انطلق وبدأ هجمة تعادل برشلونة قبل أن يُبعد دفاع الضيوف الكرة من أمام جريزمان لتصل لـ ألبا الذي أطلق تسديدة صاروخية لا تصد ولا ترد.

وواصل ألبا تألقه ليرسل عرضية أرضية، كالمعتاد، ولكن هذه المرة لفرانكي دي يونج الذي وضع الكرة في الشباك في الدقيقة 43. الهدف لم يُحتسب في البداية قبل أن يتم تأكيده بفضل تقنية الفيديو.

في الشوط الثاني تراجع برشلونة مع تغييرات كومان الذي دفع بـ فرانشيسكو ترينكاو وكارليس ألينا بدلا من أنطوان جريزمان الذي أهدر فرصة لا تصدق أمام المرمى، وسيرخيو بوسكيتس.

وأهدر ناتشو مونريال هدفا محققا في الدقائق العشر الأخيرة من المباراة، بينما تألق شتيجن أمام ألكسندر إيزاك مرتين ليحمي شباكه.

ووصل برشلونة للنقطة 20 ليقفز للمركز الخامس، بينما تجمد رصيد سوسيداد عند 26 نقطة في المركز الأول بالتساوي مع ثنائي العاصمة مدريد.

في إسبانيا برشلونة
نرشح لكم
أخر الأخبار
سيراميكا كليوباترا: ميدو جابر تواجد في استاد السويس الجديد لمؤازرة الفريق 7 دقيقة | الدوري المصري
الزمالك: لم يصلنا قرارا رسميا بشأن غرامة أشيمبونج.. ومصطفى محمد باق حتى الأولمبياد 18 دقيقة | الدوري المصري
لماذا تعد مباراة بيراميدز ضد الزمالك محورية أكثر مما يبدو 38 دقيقة | الدوري المصري
ليفاندوفسكي يشعل صراع قمة الدوري الألماني بثنائية أمام فولفسبورج في غياب مرموش 44 دقيقة | الدوري الألماني
مورينيو: كنا الأقرب للفوز على ليفربول والنتيجة غير عادلة 51 دقيقة | الدوري الإنجليزي
محمد عادل يدير لقاء بيراميدز والزمالك وجريشة على الفيديو.. سجل حافل مع الفريقين 54 دقيقة | مصر
اختلاف المراكز لم يكسِر العقدة.. برشلونة ينتصر على سوسيداد ساعة | الدوري الإسباني
رأسية فيرمينو تلون قمة إنجلترا بالأحمر.. ليفربول يقتل توتنام في الـ90 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 طرد رمضان صبحي.. ويغيب أمام الزمالك 2 قرعة الأبطال - برشلونة يتحدى باريس.. أتليتكو ضد تشيلسي.. وبايرن أمام لاتسيو 3 فيفا يعلن القوائم النهائية للمرشحين لجوائز الأفضل في 2020.. خروج صلاح 4 اتحاد الكرة يعلن عقوبة رمضان صبحي وعلي ماهر
قد ينال إعجابك