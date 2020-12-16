أحمد فتحي وتراوري وعمر جابر على رأس قائمة بيراميدز ضد الزمالك

يظهر أحمد فتحي لأول مرة في قائمة فريقه بيراميدز، وذلك استعدادا للموقعة المنتظرة أمام الزمالك.

بيراميدز يواجه الزمالك في السابعة والنصف مساء يوم الخميس في الجولة الثانية من الدوري المصري.

وأعلن الأرجنتيني رودلفو أروابارينا قائمة بيراميدز التي شهدت غياب عبد الله بكري وعمر لعيوني، إلى جانب الموقوف رمضان صبحي.

وعاد عمر جابر وإيريك تراوري للظهور من جديد في قائمة بيراميدز بعد غيابهما في الجولة الأولى أمام الاتحاد السكندري.

وفيما يلي قائمة بيراميدز بالكامل:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - مهدي سليمان.

الدفاع: أحمد فتحي - أحمد أيمن منصور - محمد حمدي - أحمد توفيق - أحمد سامي - علي جبر - طارق طه.

الوسط: عبد الله السعيد - إيريك تراوري - محمد فاروق - عمر جابر - أحمد الشيخ - إسلام عيسى - نبيل عماد "دونجا" - محمود حمادة - محمد فتحي.

الهجوم: محمود وادي - جون أنتوي - دودو الجباس