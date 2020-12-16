كليوباترا يحقق رقما تاريخيا لم يحدث منذ 2006

حقق سيراميكا كليوباترا رقما تاريخيا، لم يتحقق سوى في عام 2006 في الدوري المصري.

وفاز كليوباترا 2-0 على الإنتاج الحربي في الجولة الأولى للدوري، ثم على البنك الأهلي 3-1.

ومنذ أصبح احتساب نقاط الفوز بالمباراة في الدوري إلى 3 نقاط، لم يستطع أي فريق صاعد للمرة الأولى تحقيق 6 نقاط في أول جولتين، سوى في مناسبتين.





























المرة الأولى كانت عام 2002، عندما تغلب إنبي في الجولتين الأولى والثانية على المقاولون ثم جولدي، قبل أن يتعادل ضد المحلة في الجولة الثالثة.

أما المرة الثانية، فكانت لبتروجت، الذي فاز عام 2006 على طلائع الجيش ثم الأولمبي، قبل أن يخسر من الزمالك في الجولة الثالثة.