صلاح أمين يكشف دورا هاما لعبد المنصف وعرفات في دجلة "المختلف"

الأربعاء، 16 ديسمبر 2020 - 22:02

كتب : FilGoal

صلاح أمين يحتفل بهدف النجوم في الزمالك

كشف صلاح أمين مهاجم وادي دجلة عن دور هام، يلعبه قائدا الفريق، محمد عبد المنصف وحسام عرفات.

وقال أمين عبر أون تايم سبورتس: "كل اللاعبين الجدد دخلوا غرفة دجلة بسرعة شديدة والفضل في ذلك يعود للكابتن محمد عبد المنصف وحسام عرفات".

وأردف "لعبت في الكثير من الأندية، ودجلة في طريقته مختلف عن كل الأندية. نأمل في تقديم شيء جيد هذا الموسم".

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وشدد "عدم لعبي في الأهلي والزمالك؟ ربما لم أكن سأحصل على فرصة، أحمد الله على نعمة اللعب حتى الآن".

وسجل أمين هدفا أمن به 3 نقاط لدجلة، ضد المقاولون العرب في الجولة الثانية للدوري.

دجلة حصد نقطته الرابعة بعد التعادل في الجولة الأولى مع البنك الأهلي، فيما لم يحصد رابع الدوري الموسم الماضي أي نقطة، بعد أن خسر ضد الزمالك 2-0 في الجولة الأولى.

ويعد ذلك هدف أمين رقم 74 في مسابقة الدوري، ليعادل بذلك حمادة إمام أسطورة الزمالك، وأكرم عبد المجيد هداف بلدية المحلة.

وادي دجلة المقاولون العرب في الدوري
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