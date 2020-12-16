انتهت - برشلونة (2) - (1) ريال سوسيداد

الأربعاء، 16 ديسمبر 2020 - 21:57

كتب : FilGoal

جوردي ألبا - برشلونة - ريال سوسيداد

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة للموقعة المرتقبة بين برشلونة وريال سوسيداد.

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انتهت

** انطلاق الشوط الثاني

** استراحة

** ق43 جووووووول دي يونج والهدف الثاني لـ برشلونة بعد عرضية من ألبا.. الهدف تم احتسابه بعد العودة لتقنية الفيديو

** ق36 فرصة لا تصدق من جريزمان بعدما مر من الحارس وسدد ولكن في العارضة

** ق31 جووووووول ألبا والتعادل لبرشلونة بعد تسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء

** ق27 جووووووول ويليان جوزيه والهدف الأول لـ سوسيداد بعد كرة رائعة عرضية أرضية داخل منطقة جزاء برشلونة

** انطلاق المباراة

** بعد قليل انطلاق المباراة

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