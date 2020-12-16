انتهت - برشلونة (2) - (1) ريال سوسيداد
الأربعاء، 16 ديسمبر 2020 - 21:57
كتب : FilGoal
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انتهت
** انطلاق الشوط الثاني
** استراحة
** ق43 جووووووول دي يونج والهدف الثاني لـ برشلونة بعد عرضية من ألبا.. الهدف تم احتسابه بعد العودة لتقنية الفيديو
** ق36 فرصة لا تصدق من جريزمان بعدما مر من الحارس وسدد ولكن في العارضة
** ق31 جووووووول ألبا والتعادل لبرشلونة بعد تسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء
** ق27 جووووووول ويليان جوزيه والهدف الأول لـ سوسيداد بعد كرة رائعة عرضية أرضية داخل منطقة جزاء برشلونة
** انطلاق المباراة
** بعد قليل انطلاق المباراة