الغزلان يواصلون التفوق التاريخي.. خطأ أبو السعود القاتل ينصر دجلة على المقاولون

واصل وادي دجلة تفوقه التاريخي على المقاولون العرب، حيث هزمه في الجولة الثانية للدوري المصري 2-1 على استاد الأهلي we السلام.

دجلة حصد نقطته الرابعة بعد التعادل في الجولة الأولى مع البنك الأهلي، فيما لم يحصد رابع الدوري الموسم الماضي أي نقطة، بعد أن خسر ضد الزمالك 2-0 في الجولة الأولى.

انتصار دجلة عزز تفوقه التاريخي على المقاولون العرب، حيث فاز الغزلان 8 مرات على ذئاب الجبل، فيما تعادلوا 6 مرات ولم يفز ذئاب الجبل سوى مرتين آخرهم في يونيو 2017.

خطأ محمود أبو السعود القاتل، مهد الطريق لفوز دجلة، الذي تقدم أولا عن طريق ضربة جزاء من محمد هلال، قبل أن يتعادل هيثم الجويني بركلة حرة رائعة قبيل نهاية الشوط الأول، ولكن صلاح أمين استغل خطأ حارس المقاولون ومنح فريقه الـ 3 نقاط.

المباراة بدأت بضغط قوي من دجلة، حيث تألق أبو السعود أمام تسديدة قوية من هلال بعد تمريرة متقنة من أحمد سعيد في الدقيقة السابعة.

وفي الدقيقة 13، اشترك أمير عابد ظهير أيمن المقاولون مع جورجينيو جناح المقاولون، ليحصل الجناح القادم من غينيا بيساو على ركلة جزاء بعد أن لجأ الحكم أحمد حمدي لتقنية حكم الفيديو المساعد.

محمد هلال سدد الكرة قوية في وسط المرمى، لم يفلح أبو السعود في التعامل معها.

وبعدها، ضغط المقاولون كثيرا، وأهدر فرصتين هامتين، حيث قابل التونسي الجويني تسديدة زميله إبراهيم صلاح بالكعب في محاولة لتغيير اتجاهها لكن محمد عبد المنصف تصدى لها بثبات في الدقيقة 29.

وفي الدقيقة 42، سدد كريم مصطفى تسديدة خادعة ساقطة ولكن عبد المنصف استغل 25 عاما من الخبرة في الدوري الممتاز في التصدي للكرة.

ولكن قبيل نهاية الشوط، حصل المقاولون على ركلة حرة جراء لمسة يد على حدود منطقة جزاء دجلة، ليضعها الجويني في المرمى بخبرة كبيرة معلنا التعادل لذئاب الجبل.

والإثارة قلت في الشوط الثاني، اللهم إلا خطأ أبو السعود القاتل في التعامل مع ركنية في الدقيقة 63، حيث سقطت الكرة أمام صلاح أمين الذي لم يتوان في وضعها بالمرمى، مسجلا للمباراة الثانية على التوالي ومانحا فريقه فوزا غاليا على ملعبه.

وفي الدقائق الأخيرة، تألق عبد المنصف أمام تسديدة قوية من محمد حمدي زكي، قبل أن يشتتها محمود مرعي من أمام المرمى.