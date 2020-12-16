محمد إبراهيم يتحدث عن هدف كليوباترا و"موهبة صالح لا تتواجد في أي أحد"

تحدث محمد إبراهيم نجم نادي سيراميكا كليوباترا عن هدف فريقه في الدوري المصري هذا الموسم.

وقال محمد إبراهيم: "منذ اليوم الأول وهدفنا لعب كرة قدم هجومية".

وأضاف في تصريحاته عبر قناة أون تايم سبورتس 2 "هدفنا لعب كرة قدم هجومية والتواجد في مركز جيد في الدوري".

وتابع "المنافسة على الدوري والمربع الذهبي؟ نجتهد ونسعى من أجل التواجد في مركز جيد".

وأكمل حديثه قائلا: "نمتلك مجموعة رائعة من اللاعبين وكذلك مدرب "بتاع كرة" وأشكر الإدارة على توفيرها لكل تلك العناصر في فريق واحد".

وعن صالح جمعة، قال محمد إبراهيم: "أعرف صالح منذ فترة كبيرة ولعبنا سويا مع منتخبي الشباب والناشئين".

ويرى محمد إبراهيم "صالح جمعة إضافة كبيرة لأي فريق، لأنه يمتلك موهبة لا تتواجد في أي أحد".

وأتم "أتمنى أن يُظهر صالح موهبته معنا".





























وشارك صالح جمعة أمام البنك الأهلي لأول مرة منذ انضمامه للفريق، وذلك بعدما شارك كبديل.

سيراميكا كليوباترا انتصر على البنك الأهلي بثلاثية مقابل هدف في الجولة الثانية من الدوري المصري.

البنك الأهلي الصاعد حديثا للدوري الممتاز لم يعرف طعم الانتصار حتى الآن، تعادل الجولة الأولى أمام وادي دجلة، والآن خسر الجولة الثانية أمام كليوباترا.

كتيبة هيثم شعبان سحبت الثلاث نقاط من البنك الأهلي لتضيفها لرصيدها لتصل إلى 6 نقاط من أول مباراتين.

شادي حسين تألق أمام البنك الأهلي بعدما سجل هدفين وحصل على ركلة جزاء جاء منها الهدف الثالث.