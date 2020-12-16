محمد يوسف: نعمل بالمتاح بسبب ما فعله فيروس كورونا بنا

يتمنى محمد يوسف المدير الفني لفريق البنك الأهلي ابتعاد فيروس كورونا عن لاعبيه، لتبدأ تشكيلته في الظهور بشكل أفضل.

سيراميكا كليوباترا انتصر على البنك الأهلي بثلاثية مقابل هدف في الجولة الثانية من الدوري المصري.

وقال محمد يوسف: "نعمل بالمتاح لنا في الوقت الحالي، وأتمنى ابتعاد لعنة كورونا عن الفريق".

وأوضح في تصريحاته عبر قناة أون تايم سبورتس 2 "إصابة كورونا حرمتنا من 5 لاعبين منهم أحمد علي وأحمد ياسر".

وعن الخسارة أمام كليوباترا، يرى يوسف "الشوط الأول كان بلا خطورة وكنا نقدر على استغلال انفراد محمد فخري بشكل أفضل".

وأكمل حديثه قائلا: "في الشوط الثاني نجحنا في التسجيل ولكن كليوباترا سجل مرتين وعانينا كذلك من سوء حظ".

وأشار "نغلق صفحة الخسارة الآن ونستعد للمواجهة المقبلة أمام الإنتاج الحربي. ما زلنا في بداية المشوار".





























سيراميكا كليوباترا انتصر على البنك الأهلي بثلاثية مقابل هدف في الجولة الثانية من الدوري المصري.

البنك الأهلي الصاعد حديثا للدوري الممتاز لم يعرف طعم الانتصار حتى الآن، تعادل الجولة الأولى أمام وادي دجلة، والآن خسر الجولة الثانية أمام كليوباترا.

كتيبة هيثم شعبان سحبت الثلاث نقاط من البنك الأهلي لتضيفها لرصيدها لتصل إلى 6 نقاط من أول مباراتين.

شادي حسين تألق أمام البنك الأهلي بعدما سجل هدفين وحصل على ركلة جزاء جاء منها الهدف الثالث.