مدرب كليوباترا: التعامل مع الضغط؟ لم أفعل أي شيء حتى الآن.. هدفنا تقديم كرة ممتعة

تحدث هيثم شعبان المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا عقب انتصار فريقه الثاني على التوالي في الدوري، مشيرا إلى "لم نفعل أي شيء حتى الآن".

وقال هيثم شعبان: "التعامل مع الضغط الإعلامي؟ لم أفعل أي شيء حتى الآن".

وأوضح في تصريحاته عبر قناة أون تايم سبورتس 2 "لم نفعل أي شيء حتى الآن، مجرد حصدنا 6 نقاط في بداية المشوار، والأهم قادم".

وتابع "هدفنا هو تقديم كرة قدم ممتعة للمشاهدين".

وعن الانتصار أمام البنك الأهلي، قال هيثم شعبان: "البنك الأهلي فريق محترم جدا وكنت قلقا للغاية قبل المباراة لأني أعرف مدى إخلاص وجدية محمد يوسف وجهاز الفني".

واستمر "تعلمت كثيرا جدا جدا من محمد يوسف خلال فترة عملي السابق معه، والحمد الله كنت أعرف كيف يفكر اليوم. كنت محظوظا بالعمل معه".





























سيراميكا كليوباترا انتصر على البنك الأهلي بثلاثية مقابل هدف في الجولة الثانية من الدوري المصري.

البنك الأهلي الصاعد حديثا للدوري الممتاز لم يعرف طعم الانتصار حتى الآن، تعادل الجولة الأولى أمام وادي دجلة، والآن خسر الجولة الثانية أمام كليوباترا.

كتيبة هيثم شعبان سحبت الثلاث نقاط من البنك الأهلي لتضيفها لرصيدها لتصل إلى 6 نقاط من أول مباراتين.

شادي حسين تألق أمام البنك الأهلي بعدما سجل هدفين وحصل على ركلة جزاء جاء منها الهدف الثالث.