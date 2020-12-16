قائمة الإسماعيلي - عودة عمر الوحش أمام الإنتاج الحربي واستبعاد شيلونجو

الأربعاء، 16 ديسمبر 2020 - 19:29

كتب : ياسر الشريف

حسن علي ومحمد عادل في مباراة المصري والإسماعيلي

عاد عمر الوحش لاعب وسط الإسماعيلي لقائمة فريقه لمواجهة الإنتاج الحربي.

ويلعب الإسماعيلي ضد الإنتاج الحربي غدا الخميس، في الجولة الثانية من الدوري المصري.

وضم هيرون ريكاردو المدير الفني للإسماعيلي 21 لاعبا لمواجهة الإنتاج.

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بينما استبعد المهاجم بينسون شيلونجو.

وجاءت قائمة الإسماعيلي كالآتي:

المرمى: محمد صبحي – محمد فوزي.

الدفاع: محمد هاشم – مروان صحراوي – رضوان شريفي – أحمد كاستيلو – محمود البدري.

الوسط: عماد حمدي – عمر الوحش – نادر رمضان – محمود دونجا – محمد بيومي – مدحت فقوسة – محمد صادق – محمد عادل – محمد الشامي – عبد الرحمن مجدي – أحمد مدبولي.

الهجوم: شكري نجيب – فخر الدين بن يوسف – أري بابل.

وتعادل الإسماعيلي سلبيا في أول مباراة في الدوري ضد المصري.

الإسماعيلي الدوري المصري
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