انتهت في الدوري - وادي دجلة (2) - (1) المقاولون العرب

الأربعاء، 16 ديسمبر 2020 - 19:09

كتب : FilGoal

صلاح أمين - وادي دجلة

يقدم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الجولة الثانية من الدوري بين المقاولون العرب ووادي دجلة.

ويبحث الفريقان عن الفوز، حيث خسر المقاولون في الجولة الأولى ضد الزمالك، فيما تعادل دجلة مع البنك الأهلي.

طالع تشكيل الفريقين وتابع المباراة لحظة بلحظة

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نهاية المباراة

5 دقائق وقت بدلا من ضائع.

ق63: خطأ قااااتل من محمود أبو السعود في التعامل مع ركنية دجلة وتسقط أمام صلاح أمين الذي لا يخطئ أمام المرمى

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق45: جوووووول هيثم الجويني يتعادل بتسديدة من خارج المنطقة من ضربة حرة مباشرة

ق42: عبد المنصف يضع 43 عاما من الخبرة في التصدي لتسديدة كريم مصطفى الخادعة

ق29: هيثم الجويني يقابل تسديدة إبراهيم صلاح بكعبه في محاولة لتغيير اتجاهها ولكن عبد المنصف يتألق ويتصدى لها بثبات.

ق15: جووووول دجلة يتقدم على المقاولون 1-0 بقدم محمد هلال من ركلة جزاء.

ق13: ضربة جزاء لدجلة! جورجينيو لعب عرضية واشترك معه بعدها أمير عابد، ليحتسب الحكم ركلة جزاء بعد العودة لـ VAR

ق7: تمريرة رائعة من أحمد سعيد لمحمد رضا الذي يسدد لكن أبو السعود يتصدى ويحولها لركنية

انطلاق المباراة

وادي دجلة المقاولون العرب في الدوري
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