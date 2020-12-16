لا جازيتا ديللو سبورت: إبراهيموفيتش يعود أمام ساسولو

يفضل نادي ميلان الإيطالي عدم المخاطرة بالسويدي زلاتان إبراهيموفيتش في مباراة اليوم أمام جنوى ضمن مواجهات الجولة الـ 12 من الدوري الإيطالي.

ووفقا لصحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية فأن السويدي واصل التدرب منفردا لعدة أيام قبل الحصول على التأكيد الطبي أمس الثلاثاء.

وأضاف التقرير أن المخضرم البالغ 39 عاما قد يتأجل ظهوره لمواجهة ساسولو في الجولة المقبلة من الدوري والتي ستقام يوم الأحد المقبل.

وسيغيب السويدي عن المباراة الرابعة في الدوري الإيطالي، والسابعة هذا الموسم في كل المسابقات بسبب إصابة في العضلة الخلفية.

وتعرض السلطان للإصابة في مباراة نابولي والتي انتهت بتسجيله ثنائية ومن ثم خروجه للإصابة.

إبراهيموفيتش سجل 10 أهداف في الدوري الإيطالي من 6 مباريات ويتصدر ترتيب الهدافين، ليقود ميلان لصدارة الترتيب قبل بداية الجولة الـ 12.