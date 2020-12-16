قائمة الزمالك – عودة أوباما وروقة وعاشور ضد بيراميدز

يعود ثلاثي الزمالك، يوسف إبراهيم "أوباما" ومحمد أشرف "روقة" وإمام عاشور، للفريق، قبل مواجهة بيراميدز.

وأعلن جايمي باتشيكو مدرب الفريق قائمة مباراة الجولة الثانية للبطولة غدا الخميس، والتي شهدت عودة أوباما بعد إصابته بكورونا وشفائه، وروقة بعد إصابته بالركبة، وإمام عاشور بعد انقضاء إيقافه.

وأتت قائمة الزمالك كالتالي..

حراسة المرمى: محمد أبو جبل – محمود عبد الرحيم "جنش" – محمد عواد

الدفاع: محمود علاء – محمد عبد الغني – محمود حمدي "الونش" – محمد عبد السلام – حازم إمام – أحمد فتوح

الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – محمد أشرف "روقة" – إمام عاشور- إسلام جابر – يوسف إبراهيم "أوباما" – محمد أوناجم – محمود عبد الرازق "شيكابالا" – أحمد سيد "زيزو" – أشرف بنشرقي

الهجوم: مصطفى محمد – حميد أحداد – عمر السعيد

وفاز الزمالك في الجولة الأولى على المقاولون 2-0، فيما خسر بيراميدز من الاتحاد السكندري 2-1.