قبل مواجهة فريقه السابق.. لاعب وسط الإسماعيلي: الإنتاج فريق صعب ومختار صاحب فضل علي

الأربعاء، 16 ديسمبر 2020 - 17:57

كتب : ياسر الشريف

حسن علي ومحمد عادل في مباراة المصري والإسماعيلي

قال محمد عادل لاعب وسط الإسماعيلي إن مواجهة فريقه السابق، الإنتاج الحربي، صعبة جدا.

وأوضح عادل في تصريحات صحفية: "الإنتاج فريق جيد، ولديه عناصر ومفاتيح لعب رائعة".

وأكمل عادل قبل مواجهة يوم الخميس: "الإنتاج يملك مدرب كفء، وهو مختار مختار، وله فضل كبير علي".

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وشدد "لكننا سنلعب على الفوز فقط، نسعى لتحقيق مركز مميز بجدول المسابقة".

وأردف "حتى الآن لم أقدم مستواي مع الدراويش، لكن طموحي كبير مع الفريق".

يذكر أن اللاعب خاض مع الإنتاج الحربي قبل الانضمام للدراويش خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، 45 مباراة خلال مسابقتي الدوري وكأس مصر بواقع 2592 دقيقة سجل هدفين وصنع هدف.

الإسماعيلي الإنتاج الحربي في الدوري
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