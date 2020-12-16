في الدرجة الثانية – المنيا يتصدر الصعيد.. وتعثر الشرقية للدخان وبني سويف

واصل المنيا تصدره لمجموعة الصعيد في الدرجة الثانية، برصيد 10 نقاط.

وأقيمت إلىوم الأربعاء مباريات الجولة الرابعة للبطولة، حيث حقق المنيا الفوز على بني سويف بهدفين دون رد سجلهما برسوم محروس وعمرو عثمان ليرتفع رصيد المنيا إلى 10 نقاط ليتصدر المجموعة.

وحقق الفيوم الفوز على شبان قنا بهدفين مقابل هدف ليرتفع رصيد الفيوم إلى 4 نقاط.

وحقق ديروط الفوز على الشرقية للدخان بثلاثة أهداف مقابل هدف ليتعرض الشرقية للدخان للهزيمة الأولى في الدوري ويرتفع رصيد ديروط إلى 6 نقاط.

وحقق الإعلاميين الفوز على مركز شباب سمسطا بهدف دون رد ليرتفع رصيد الإعلاميين إلى 7 نقاط، بينما حقق الألومنيوم الفوز خارج ملعبه على كيما أسوان بثلاثة أهداف مقابل هدفين ليرتفع رصيد الألومنيوم إلى 7 نقاط.

وفاز بترول أسيوط على تليفونات بني سويف بهدف دون رد ليرتفع رصيد البترول إلى 9 نقاط .

وتعادل قنا مع سوهاج بهدف لكل فريق ليرتفع رصيد قنا إلى 7 نقاط ويرتفع رصيد سوهاج إلى 5 نقاط

وتعادل طهطا مع أسمنت أسيوط بهدفين لكل فريق ليرتفع رصيد كل فريق إلى نقطتين فقط.